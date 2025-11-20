بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة إصلاح إدريجة |صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مدرسة إصلاح إدريجة للتعليم الأساسي، والتي تُقام على مساحة 1920 م²، وتضم 11 فصلًا مدرسيًا ويبلغ عدد طلابها 260 طالبًا، بتكلفة 6.5 مليون جنيه، وذلك ضمن سلسلة افتتاحات المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ69 لذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات، وياسر البرجى، مدير إدارة شرق التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الافتتاح، تفقد محافظ كفر الشيخ الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع للطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية تفعيل خطط المناهج والأنشطة المدرسية، والحفاظ على الأثاث والمرافق، وترسيخ قيم الانضباط والنظافة داخل المدرسة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المحافظة تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تستوعب نحو 132,738 طالبًا، فضلًا عن إنشاء 17 مدرسة جديدة خلال عام واحد، مع الاستمرار في تطوير وإنشاء المدارس بالتوازي مع أعمال التطوير في كافة القطاعات الأخرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030.

وعقب الافتتاح، استمع محافظ كفر الشيخ لأهالي القرية، موضحًا أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس، وتقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة التعليم، وتوفير مدارس متطورة وحديثة، مؤكدًا انتظام العملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.