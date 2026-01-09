شريف رمزي: صناع مسلسل أنا وهو وهم منحوني طاقة إيجابية كبيرة.. فيديو

كشف الفنان شريف رمزي، في لقاء خاص لموقع صدى البلد، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «أنا وهو وهم» المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026، مؤكدًا أنه يجسد من خلاله شخصية ضابط للمرة الأولى في مشواره الفني.



وأعرب شريف رمزي، عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور على عودته إلى الدراما التليفزيونية، مشيرًا إلى أن الحماس الذي لمسه من الجمهور ومن صناع العمل منحه طاقة إيجابية كبيرة لتقديم دور مختلف ومميز.



ويشارك في بطولة مسلسل «أنا وهو وهم» نخبة من النجوم، إلى جانب أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، حيث يضم العمل كلًا من:

كمال أبو رية، شريف رمزي، ملك أحمد زاهر، شيرين، سامح الصريطي، ميمي جمال، محمد مهران، ومادلين طبر، بينما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في المسلسل.

ويجمع المسلسل، نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعد نجاح تعاونهما السابق في مسلسل «ختم النمر» الذي عُرض عام 2020، وكان من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق وقتها صدى واسعًا لدى الجمهور.

ومن المنتظر أن يحقق م

مسلسل «أنا وهو وهم» نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا، خاصة في ظل التعاون المتجدد بين أبطاله، ووجود عدد كبير من النجوم، إضافة إلى القصة الاجتماعية التي تمزج بين الدراما والتشويق، ما يجعله من الأعمال المنتظرة بقوة في الموسم الرمضاني المقبل.



https://youtu.be/TK6n9j693Fs?si=h5tUGdjhFbBSVe7Z