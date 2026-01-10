قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
حوادث

تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص

مصطفي رجب

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، 5 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بقتل شخص من ذوي الإعاقة، عمدًا مع سبق الإصرار؛ بسبب خلاف مالي نشب بينهم، وذلك بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن الجثمان على حالته من التعفن المتقدم، تبين به كسور حيوية المظهر بالأضلاع الصدرية اليسرى، وكذا مظاهر إصابية سطحية بمقدم الساق اليسرى، وكذا تآكل بأصابع القدم اليسرى، كما لا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوث إصابات يسار الصدر الرضية من مثل ما جاء من تصور بمذكرة النيابة العامة (التعدي بالضرب في الصدر بقبضات الأيدي أو بأدوات رياضية أو ما شابه).
 

ولفت إلى أنه لا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوث الواقعة على نحو ما جاء بمذكرة النيابة من تقييد الحركة بتوثيق القدمين، والتعدي المتكرر، وإحداث إصابات؛ حتى انتهى التعدي بالوفاة، كما لا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوث الوفاة من مضاعفات الإصابات الرضية الشديدة بالصدر المصحوبة بكسور الأضلاع، وما قد ينتج عنها من نزيف صدري أو التهابات رئوية تنتهي بالوفاة.
 

كما ثبت بمعاينة النيابة العامة والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمحل الواقعة، بجواز حدوث الواقعة على نحو ما شهدت به الشاهدة الأولى، كما أمكن ضبط الأدوات المستخدمة بتكبيل المجني عليه والتعدي عليه ضربا، وَوُثِّقَ ذلك فوتوغرافيًّا.

وثبت بفحص النيابة العامة للهاتف المحمول المملوك للمتهم الخامس، العثور بداخله على مقاطع مرئية وصورا فوتوغرافية يظهر بداخلها المجني عليه على نحو ما شهد به شهود الوقائع، وتعزز حدوثها على نحو شهادتهم.

الخطف والإكراه وهتك العرض 

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 16177 لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية، أن المتهمين خططوا للانفراد بالمجني عليه داخل محل عملهم، وقاموا بتقييده وتعذيبه جسديًا باستخدام أدوات حديدية وكابلات كهربائية؛ مما أدى إلى وفاته، بعد استمرار الاعتداءات لمدة تجاوزت 12 يومًا، حسبما أفاد تقرير الصفة التشريحية.

وتضمن التحقيق أن المتهمين ارتكبوا جرائم إضافية ضد المجني عليه، منها الخطف والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد، وتصويره دون رضاه، فضلاً عن احتجازه واحتجاز أفراد أسرته دون أمر قضائي.

جاء ذلك في إطار القضية رقم 36-8 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، التي تضم عدة اتهامات جنائية جسيمة بحق المتهمين، والتي تتراوح بين القتل العمد والخطف وهتك العرض، مع استخدام أدوات وأسلحة غير مشروعة أثناء تنفيذ الجرائم.

جهات التحقيق المختصة بالجيزة إحالة 5 متهمين للمحاكمة الجنائية قتل شخص من ذوي الإعاقة تقرير الطب الشرعي

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

