التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
الغندور: أفضل مباراة لنيجيريا وأسوأ مباراة لمنتخب الجزائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إحالة 5 متهمين بتعذيب وإنهاء حياة شخص من ذوي الإعاقة| خاص

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة 5 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بقتل شخص من ذوي الإعاقة عمداً مع سبق الإصرار بسبب خلاف مالي نشب بينهم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

لخطف والإكراه وهتك العرض 

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 16177 لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية، أن المتهمين خططوا للانفراد بالمجني عليه داخل محل عملهم، وقاموا بتقييده وتعذيبه جسديًا باستخدام أدوات حديدية وكابلات كهربائية، مما أدى إلى وفاته بعد استمرار الاعتداءات لمدة تجاوزت 12 يومًا، حسبما أفاد تقرير الصفة التشريحية.

تضمن التحقيق أن المتهمين ارتكبوا جرائم إضافية ضد المجني عليه، منها الخطف والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد، وتصويره دون رضاه، فضلاً عن احتجازه واحتجاز أفراد أسرته دون أمر قضائي.

يأتي ذلك في إطار القضية رقم 36-8 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، التي تضم عدة اتهامات جنائية جسيمة بحق المتهمين، والتي تتراوح بين القتل العمد والخطف وهتك العرض، مع استخدام أدوات وأسلحة غير مشروعة أثناء تنفيذ الجرائم.

جهات التحقيق المختصة بالجيزة قتل شخص من ذوي الإعاقة قسم شرطة الطالبية

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

برنامج الساعة 6

محلل سياسي: إعلام الجماعة الإرهابية يستهدف جيل Z بالأخبار الكاذبة.. فيديو

أحمد موسى

قبل مواجهة كوت ديفوار.. أحمد موسى: إحنا ملوك قارة أفريقيا وعندنا 7 ألقاب

الاحتلال

كالاس: علاقات أوروبا مع إسرائيل معقدة.. والتهديدات تعرقل نزع سلاح حزب الله في لبنان

بالصور

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

بدون ماكينة ولا كريمة| طريقة عمل آيس كريم المانجو فى البيت

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

