إحالة 5 متهمين بتعذيب وإنهاء حياة شخص من ذوي الإعاقة| خاص

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة 5 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بقتل شخص من ذوي الإعاقة عمداً مع سبق الإصرار بسبب خلاف مالي نشب بينهم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

لخطف والإكراه وهتك العرض

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 16177 لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية، أن المتهمين خططوا للانفراد بالمجني عليه داخل محل عملهم، وقاموا بتقييده وتعذيبه جسديًا باستخدام أدوات حديدية وكابلات كهربائية، مما أدى إلى وفاته بعد استمرار الاعتداءات لمدة تجاوزت 12 يومًا، حسبما أفاد تقرير الصفة التشريحية.

تضمن التحقيق أن المتهمين ارتكبوا جرائم إضافية ضد المجني عليه، منها الخطف والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد، وتصويره دون رضاه، فضلاً عن احتجازه واحتجاز أفراد أسرته دون أمر قضائي.

يأتي ذلك في إطار القضية رقم 36-8 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، التي تضم عدة اتهامات جنائية جسيمة بحق المتهمين، والتي تتراوح بين القتل العمد والخطف وهتك العرض، مع استخدام أدوات وأسلحة غير مشروعة أثناء تنفيذ الجرائم.