السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة "أول درجة" برئاسة القاضي طارق محمد أبو عيدة ، حكمها على 3 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه عما أسند إليهم ، لحيازتهما المخدرات وبراءة أخرين.

صدر الحكم برئاسة القاضي طارق محمد أبو عيدة وعضوية القاضيين وائل فاروق إسماعيل، سمير صلاح الدين محمد، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

أسندت النيابة العامة للمتهمون أنهم في يوم ۲۰۲٤/۱۲/۳ بدائرة قسم شرطة الجيزة، محافظة الجيزة حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة الأولى أثناء القبض عليها وتفتيشها بمسكنها أكدت أنها على معرفة بالمتهم الثاني لسبق دخوله في جمعية معها، ونفت صلتها بالمتهم الثالث وأنكرت صلتها بالمخدر والمبلغ المالي المضبوطين.

وقرر المتهم الثاني بالقبض عليه وتفتيشه بأحد الأكمنة بمطلع الكوبري الدائري بمنطقة جسر الكونيسة حال استقلاله السيارة ماركة ربنو سوداء اللون قيادة المتهم الثالث ولم يعثر معه على ممنوعات، وأنه على معرفة بالمتهم الثالث من خلال أحد تطبيقات النقل ويقوم بتوصيله للجيزة لشراء دجاج المحل عمله، ونفى صلته بالمتهمة الأولى، وأنكر صلته بالمخدر والمبلغ المالي المضبوطين.