عزاء للشاب المتوفى ساجدا.. وأحد أصدقائه يكشف اللحظات الأخيرة فى حياته ..صور
قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
حوادث

السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة

رامي المهدي

أصدرت محكمة جنايات الجيزة "أول درجة" برئاسة القاضي طارق محمد أبو عيدة ، حكمها على 3 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه عما أسند إليهم ، لحيازتهما المخدرات وبراءة أخرين.

صدر الحكم برئاسة القاضي طارق محمد أبو عيدة وعضوية القاضيين وائل فاروق إسماعيل، سمير صلاح الدين محمد، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

أسندت النيابة العامة للمتهمون أنهم في يوم ۲۰۲٤/۱۲/۳ بدائرة قسم شرطة الجيزة، محافظة الجيزة حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة الأولى أثناء القبض عليها وتفتيشها بمسكنها أكدت أنها على معرفة بالمتهم الثاني لسبق دخوله في جمعية معها، ونفت صلتها بالمتهم الثالث وأنكرت صلتها بالمخدر والمبلغ المالي المضبوطين.

وقرر المتهم الثاني بالقبض عليه وتفتيشه بأحد الأكمنة بمطلع الكوبري الدائري بمنطقة جسر الكونيسة حال استقلاله السيارة ماركة ربنو سوداء اللون قيادة المتهم الثالث ولم يعثر معه على ممنوعات، وأنه على معرفة بالمتهم الثالث من خلال أحد تطبيقات النقل ويقوم بتوصيله للجيزة لشراء دجاج المحل عمله، ونفى صلته بالمتهمة الأولى، وأنكر صلته بالمخدر والمبلغ المالي المضبوطين.

