قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة

قسد
قسد
محمد البدوي

كشف خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، عن تطورات ميدانية خطيرة شهدتها الساحة السورية، تمثلت في تصعيد جديد من جانب قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، عقب تعطيل محطة ضخ «البابيري»، المصدر الرئيسي لإمداد مدينة حلب بالمياه، وذلك قبل نحو ساعتين ونصف.

 المنطقة الصناعية في الشيخ نجار 

وأوضح هملو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن محطة البابيري، الواقعة على مسافة تقارب 100 كيلومتر شرق حلب، تُعد الشريان الحيوي للمدينة، إذ تغذي الأحياء السكنية بالمياه، إلى جانب المنطقة الصناعية في الشيخ نجار والمحطة الحرارية الواقعة على أطراف المدينة، محذرًا من أن استمرار تعطيلها ينذر بتداعيات إنسانية واسعة تطال ملايين السكان.

 نهر الفرات ومدينة حلب 

وأشار إلى أن خطورة الموقف لا تتوقف عند تهديد أهالي حلب بالعطش، بل تمتد إلى شلّ القطاع الزراعي في المساحات الممتدة بين نهر الفرات ومدينة حلب وصولًا إلى الريف الجنوبي، ما يفتح الباب أمام أزمة معيشية واقتصادية خانقة في المنطقة.

التدخل العاجل لوقف التصعيد

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن وزارة الطاقة السورية أصدرت بيانًا رسميًا حمّلت فيه قوات «قسد» المسؤولية الكاملة عمّا جرى، ووصفت تعطيل المحطة بأنه عمل إجرامي وجريمة حرب بحق المدنيين، مطالبة المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف التصعيد ومنع تفاقم الأزمة.

إطلاق طائرات مسيّرة 

كما أكد أن مصادر في وزارة الدفاع السورية تحدثت عن استهداف منصات لإطلاق طائرات مسيّرة في محيط مدينتي دير حافر والطبقة، على بعد نحو 150 كيلومترًا شرق حلب، في محاولة لتحديد مواقع انطلاق هذه الطائرات.

استهداف مواقع لقوات قسد

ولفت هملو إلى ورود معلومات أولية، لا تزال قيد التحقق، تفيد ببدء الجيش السوري استهداف مواقع لقوات «قسد» في محيط دير حافر، ردًا على الهجمات المتكررة التي طالت مدينة حلب ومواقع عسكرية في ريفها الشرقي. 

وأكد أن هذه التطورات تأتي امتدادًا للتوتر الذي شهدته المدينة خلال اليومين الماضيين، لا سيما في حي الشيخ مقصود، ما ينذر بمزيد من التصعيد خلال الساعات المقبلة.

قسد قوات قسد دمشق الشيخ نجار وزارة الدفاع السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

ارشيفية

غدا| استكمال محاكمة 89 متهما في قضية داعش مدينة نصر

أرشيفية

رضخوا للشيطان .. ننشر نص أمر إحالة المتهمين بقـ.ـتل شخص من ذوي الإعاقة بالجيزة

مخدرات

ننشر حيثيات الحكم بالمؤيد على 3 متهمين بحيازة المخدرات في الجيزة

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد