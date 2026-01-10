الجيش السوري يرد بعد هجمات قولت قـسد على حلب ويستهدف مواقعها الاستراتيجية

أعلن الجيش السوري أن ميليشيات “قسد” دخلت مرحلة تصعيد جديدة، باستهدافها مدينة حلب ومؤسساتها بأكثر من 10 طائرات مسيرة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وتسبّب بخسائر كبيرة في الممتلكات.

الرد على الهجمات

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أشار الجيش إلى أنه استهدف مصادر إطلاق هذه الطائرات ودمر عددًا من الآليات الثقيلة في أحد مواقع “قسد”، مؤكدًا أن المراحل اللاحقة من الرد على الهجمات ستتم في الزمان والمكان المناسبين، وفق ما وصفه بالخطط العسكرية المحكمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات شمال شرقي سوريا، حيث تواصل القوات الحكومية مواجهة الهجمات المتكررة من قبل الميليشيات المدعومة إقليميًا.