إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب

محمود عبد القادر

أفاد مصدر عسكري سوري، بأن نحو 60 مسلحا من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” سلموا أنفسهم للجيش السوري، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب؛ وذلك عقب دخول وحدات من الجيش إلى الحي شمالي المدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حافلات تقل عشرات العناصر من “قسد” غادرت حي الشيخ مقصود، في إطار ترتيبات أمنية تزامنت مع إعلان الجيش السوري وقف جميع العمليات العسكرية داخل الحي اعتبارا من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وفي المقابل، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في “قسد” نفيها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحي، وسط تضارب في الروايات بشأن التطورات الميدانية.

وأكدت هيئة عمليات الجيش السوري، أنه سيتم ترحيل المسلحين المتحصنين داخل مستشفى ياسين إلى مدينة الطبقة شمال شرقي سوريا، بعد سحب أسلحتهم، في خطوة تهدف إلى إنهاء الوجود المسلح داخل الأحياء السكنية.

ميدانيا، أفاد وسائل إعلام سورية بأن طائرة مسيرة استهدفت حي الفردوس في مدينة حلب، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل، وفق مصدر طبي.

كما أشارت إلى أن مسيرة تابعة لـ”قسد” استهدفت مبنى محافظة حلب بعد دقائق من انتهاء مؤتمر صحفي كان قد عقده وزيرا الإعلام والشؤون الاجتماعية إلى جانب محافظ حلب داخل المبنى.

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني سوري إن طائرات مسيرة تابعة لـ”قسد” حلقت في أجواء مدينة حلب خلال الساعات الماضية.

سياسيا، أعلن المبعوث الأمريكي “توم براك” أنه بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع في حلب، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم جهود وقف إطلاق النار وضمان انسحاب سلمي لقوات “قسد”.

وتأتي هذه التطورات عقب تجدد المواجهات بين الجيش السوري و”قسد”، بعد محادثات عقدت الأحد الماضي لتنفيذ اتفاق وقع في مارس يقضي بدمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، إلا أن تلك المحادثات لم تفض إلى خطوات عملية على الأرض.

من جهتها، أدانت الحكومة السورية استهداف الأحياء السكنية والمباني الحكومية في مدينة حلب باستخدام الطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن هذه الهجمات “تشكل اعتداء إرهابيا صارخا، وتضرب التفاهمات الأمنية بعرض الحائط”، مؤكدة أن التصعيد “يعزز ضرورة إنفاذ القانون في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية”.

سوريا قسد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” الجيش السوري حي الشيخ مقصود

