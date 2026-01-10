استهداف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيرة.. و قسد تنفي علاقتها بالحادث

قالت مديرية إعلام حلب، اليوم السبت، إن قوات "قسد" استهدفت مبنى محافظة حلب بطائرة مسيرة أثناء عقد مؤتمر صحفي للمحافظ عزام الغريب و وزير الإعلام حمزة مصطفى ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.







الاعتداء يعبّر عن السلوك الإجرامي لقسد

وتابعت: "هذا الاعتداء يعبّر عن السلوك الإجرامي التي ينتهجه تنظيم قسد في محاولة لإسكات صوت الإعلام لمنع وصول الحقيقة للرأي العام".





وأكملت: "ما يقوم به تنظيم قسد من استهداف المؤسسات الحكومية والكوادر الإعلامية والمؤسسات الطبية يأتي نتيجة عجزه وخسائره الفادحة وانهيار منظومته الميلشياوية التي ارتكبت الجرائم بحق المدنيين في حلب منذ بداية التحرير".





من جانبها، نفت "قسد" أي علاقة لها بالاستهداف قائلة: "نؤكد بشكل قاطع أن قواتنا، قوّات سوريا الديمقراطية لم تستهدف أي منطقة مدنية في مدينة حلب، وأن جميع الادعاءات التي تُروَّج بهذا الشأن كاذبة ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية".