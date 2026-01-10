قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف أرقاما جديدة لـ محمد صلاح
الخارجية السورية: عملية محدودة في حلب لفرض القانون وحماية المدنيين
إصابة 4 مدنيين.. قسد تستهدف أحياء مدينة حلب السورية بالمسيرات
موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
طرود غامضة تصل إلى سكان تكساس.. السلطات تحذر: لا تفتحوها
صقيع وأجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
الاشتباكات تجبر 155 ألف شخص على النزوح من الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
كواليس تجميد الأهلي حسم صفقة سوبر فى ميركاتو الشتاء
وزير الإسكان يتفقد مشروع "كوبري C19" والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طرود غامضة تصل إلى سكان تكساس.. السلطات تحذر: لا تفتحوها

ولاية تكساس
ولاية تكساس
فرناس حفظي

حذرت السلطات في ولاية تكساس السكان من فتح أي طرود تحتوي على بذور لم يُعرف مصدرها، بعد وصول العديد من الطرود الغامضة إلى منازلهم، وأشار المسؤولون إلى أن هذه البذور لم ترسل إلى تكساس فقط، بل وصلت أيضا إلى ولايات نيو مكسيكو، وأوهايو، وألاباما، ويُعتقد أنها شُحنت من الصين، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان المرسل فعليًا يقيم هناك.


وأفاد المسؤولون بأنه منذ فبراير 2025، تم جمع 1,101 حزمة من 109 مواقع مختلفة في تكساس، وتعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية على تحليل محتويات البذور وتدميرها بأمان،

 ويخشى المسؤولون من أن فتح هذه البذور أو زراعتها قد يؤدي إلى انتشار أنواع نباتية غازية ضارة، أو آفات زراعية، أو أمراض نباتية تهدد البيئة والزراعة في المنطقة.


وقال مفوض الزراعة، سيد ميلر: "قد يبدو الأمر بسيطًا للوهلة الأولى، لكنه مسألة جدية. إدخال نوع نباتي غازي إلى الولاية عبر هذه البذور يشكل خطرا حقيقيا على عائلات تكساس وصناعة الزراعة لدينا، يجب على الجميع الإبلاغ عن أي طرود مشبوهة فور وصولها ليتم التعامل معها بطريقة آمنة".


ويرجح بعض المسؤولين أن تكون هذه الظاهرة جزءا من عملية احتيال تعرف باسم "التسويق الوهمي" (Brushing Scam)، حيث يرسل البائعون سلعًا رخيصة إلى عناوين عشوائية بهدف إنشاء تقييمات مزيفة على منصات التسوق الإلكتروني. ومع ذلك، تؤكد السلطات أن الخطر الحقيقي يبقى قائمًا، ويجب تسليم أي بذور غير معروفة للجهات الرسمية دون محاولة فتحها أو زراعتها.


وأضاف ميلر: "سواء كانت هذه الطرود جزءًا من عملية احتيال أو شيئًا أكثر خطورة، فنحن مصممون على حماية سكان تكساس. هذه البذور غير المرغوب فيها تمثل تهديدًا للزراعة الأمريكية وبيئتنا وسلامة العامة، لن نغامر عندما يتعلق الأمر بحماية شعبنا وإمداداتنا الغذائية".


وتعد ولاية تكساس من أكبر الولايات الأمريكية إنتاجًا للزراعة، حيث تشتهر بزراعة القطن، الخضروات، الفواكه، الأرز، والذرة، إلى جانب محاصيل أخرى، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لأي تهديدات زراعية أو نباتية غازية قد تنتقل عبر الطرود المشبوهة.

ولاية تكساس الطرود الغامضة نيو مكسيكو أوهايو وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

حادث تصادم بالصحراوي

وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| هل لمس القطة ينقض الوضوء؟.. لماذا سُمِّي سيدنا جبريل بالروح القدس؟.. الإفتاء تجيب.. ما الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة؟

حبس طبيب مزيف

القصة الكاملة للطبيب المزيف الذي انتحل صفة شقيقة لمدة عامين بالبحيرة

فاجعة تهز القليوبية بعد رحيل محفظ قرآن واثنين من أبنائه.. تلميذه: "شيخنا عاش للقرآن ومات ساجدا"

فاجعة تهز القليوبية بعد رحيل محفظ قرآن واثنين من أبنائه.. وتلميذه: شيخنا عاش لكتاب الله ومات ساجدا

بالصور

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منهم هند صبري ومنة شلبي.. صراع النجوم فى سباق رمضان بمسلسلات 15 حلقة

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

حملة لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المحطة وشارعي البوسطه وفاروق بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد