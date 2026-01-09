ترامب يدعو الصين وروسيا لشراء النفط من الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيبيع للصين وروسيا "كل ما تحتاجانه من النفط" في الوقت الذي تسيطر فيه إدارته على مبيعات النفط الفنزويلية.

وقال الرئيس الأمريكي: "نحن منفتحون على الأعمال التجارية. يمكن للصين شراء كل ما تريده من النفط منا، سواءً هناك أو في الولايات المتحدة. ويمكن لروسيا الحصول على كل ما تحتاجه من النفط منا".

وفي وقت سابق، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، برر ترامب إقالة إدارته للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو والسيطرة على إنتاج النفط في البلاد، بحجة أن خصومًا مثل الصين وروسيا كانوا سيفعلون ذلك لو لم تبادر الولايات المتحدة بذلك أولًا.

وقال: "لو لم نفعل ذلك، لكانت الصين وروسيا قد سبقتنا إلى هذا المجال".

وتمثل تصريحات ترامب تناقضًا مع انتقاداته السابقة للحلفاء الأوروبيين لتعاملهم التجاري مع روسيا في خضم حربها مع أوكرانيا. زعم الرئيس العام الماضي أن الحرب ستنتهي إذا توقفت دول الناتو عن شراء النفط من روسيا.