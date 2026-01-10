الاشتباكات تجبر 155 ألف شخص على النزوح من الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

أعلن محافظ حلب عزام الغريب أن الاشتباكات المتواصلة منذ أيام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة الواقعة في شمال سوريا أدّت إلى نزوح 155 ألف شخص.

وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي: "قمنا باستقبال 155 ألفا من الذين نزحوا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وتوجهوا إلى أحياء مدينة حلب وإلى الأرياف".

وأضاف: "يتم استقبالهم بشكل لائق وكريم وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم".



واندلعت اشتباكات دامية، الثلاثاء الماضي، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب بين القوات الكردية والحكومية أوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.

تأتي هذه التطورات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) منذ توقيع اتفاق في مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.