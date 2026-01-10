وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل “الخط الأصفر”

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الإسرائيلي وضع خطة لعملية برية جديدة داخل مناطق سيطرة حركة حماس في قطاع غزة، في ضوء تقديرات أميركية وإسرائيلية تشير إلى أن الحركة نجحت في استعادة جزء من قدراتها العسكرية خلال الفترة الماضية.



وبحسب الصحيفة، تعمل حماس على ترميم شبكات الأنفاق والبنية التحتية التي تضررت خلال الحرب السابقة، إضافة إلى إعادة دفع رواتب عناصرها، وذلك بعد تلقيها تمويلاً خارجياً ساعدها على معالجة أزماتها التنظيمية.



وخلال مراجعات سرية للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أكد ممثلو الاستخبارات أن حماس عززت قدراتها على مستويات التسليح والتدريب والعقيدة القتالية والقوى البشرية.



كما أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ناقش قبل أسبوعين، في اجتماع أمني حضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة في القطاع لنزع سلاح حماس، في حال فشل المساعي الأميركية لإنشاء قوة استقرار دولية في غزة.



وأوضح زامير خلال الاجتماع أن غياب جهة بديلة لإدارة القطاع بعد أي عملية عسكرية قد يعيد الأمور إلى نقطة البداية، مع استمرار قدرة حماس على إعادة تنظيم صفوفها، فيما لم يحدد نتنياهو الجهة التي يمكن أن تتولى السيطرة على غزة إذا لم تنجح قوة حفظ السلام المقترحة في أداء مهامها.