وزير الإسكان يتفقد مشروع "كوبري C19" والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص
إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار
مهيب عبد الهادي: الأهلي بعد بيع محمد عبد المنعم معرفش يعوضه
اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار
7 أيام فقط.. إسرائيل تقـ.تل رضيعا بتركه في البرد القارس
فوز هشام إبراهيم عبد الحميد بالدائرة الأولى قسم أول المنتزه بالإسكندرية
إخلاء سبيل المتهمة بدهس الطالبة جنى بالتجمع بعد تسديد الكفالة
وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل “الخط الأصفر”
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل “الخط الأصفر”

فرناس حفظي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الإسرائيلي وضع خطة لعملية برية جديدة داخل مناطق سيطرة حركة حماس في قطاع غزة، في ضوء تقديرات أميركية وإسرائيلية تشير إلى أن الحركة نجحت في استعادة جزء من قدراتها العسكرية خلال الفترة الماضية.


وبحسب الصحيفة، تعمل حماس على ترميم شبكات الأنفاق والبنية التحتية التي تضررت خلال الحرب السابقة، إضافة إلى إعادة دفع رواتب عناصرها، وذلك بعد تلقيها تمويلاً خارجياً ساعدها على معالجة أزماتها التنظيمية.


وخلال مراجعات سرية للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أكد ممثلو الاستخبارات أن حماس عززت قدراتها على مستويات التسليح والتدريب والعقيدة القتالية والقوى البشرية.


كما أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ناقش قبل أسبوعين، في اجتماع أمني حضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة في القطاع لنزع سلاح حماس، في حال فشل المساعي الأميركية لإنشاء قوة استقرار دولية في غزة.


وأوضح زامير خلال الاجتماع أن غياب جهة بديلة لإدارة القطاع بعد أي عملية عسكرية قد يعيد الأمور إلى نقطة البداية، مع استمرار قدرة حماس على إعادة تنظيم صفوفها، فيما لم يحدد نتنياهو الجهة التي يمكن أن تتولى السيطرة على غزة إذا لم تنجح قوة حفظ السلام المقترحة في أداء مهامها.

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

حادث تصادم بالصحراوي

وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: من «المضحك المبكي» إنشاء الكيان الصهيوني مجمع للغة العربية

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يستقبل صالح الجعفري شيخ عموم الطريقة الجعفرية الأحمدية بالمشيخة

مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج تجسد قبح المعصية وعواقبها

مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج تجسد قبح المعصية وعواقبها.. تعرف عليها

بالصور

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

منهم هند صبري ومنة شلبي.. صراع النجوم فى سباق رمضان بمسلسلات 15 حلقة

حملة لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المحطة وشارعي البوسطه وفاروق بالزقازيق

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

