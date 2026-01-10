قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يكشف أرقاما جديدة لـ محمد صلاح
الخارجية السورية: عملية محدودة في حلب لفرض القانون وحماية المدنيين
إصابة 4 مدنيين.. قسد تستهدف أحياء مدينة حلب السورية بالمسيرات
موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
طرود غامضة تصل إلى سكان تكساس.. السلطات تحذر: لا تفتحوها
صقيع وأجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
الاشتباكات تجبر 155 ألف شخص على النزوح من الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
كواليس تجميد الأهلي حسم صفقة سوبر فى ميركاتو الشتاء
وزير الإسكان يتفقد مشروع "كوبري C19" والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
الحكومة السورية: ما جرى في حلب ليس حملة عسكرية ولا تغييرا ديمغرافيا

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة نفذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق في مدينة حلب، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت عقب انتهاكات متكررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للترتيبات الأمنية المتفق عليها.

وأوضحت الخارجية السورية أن قسد خرقت اتفاقيات أبريل المنصرم انطلاقًا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشددة على أن التدخل في هذين الحيين لا يعد حملة عسكرية ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي.

وبينت الوزارة أن التدخل الأمني استهدف جماعات مسلحة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، مؤكدة أن حماية المدنيين كانت أولوية قصوى للدولة خلال تنفيذ العملية.

كما أعلنت الخارجية السورية أن الحكومة ستبدأ قريبًا عملية مسح للأضرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تمهيدًا لعودة الحياة الطبيعية إليهما واستعادة الخدمات.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة في حلب استندت إلى مبدأي الضرورة والتناسب، ولا تستهدف المجتمع الكردي، مشددة على أن المجتمع الكردي يعد جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لمدينة حلب.

