هدنة جديدة لخروج مسلحي قسد وتجنب إصابة المدنيين في حلب.. تفاصيل

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّه منذ حوالي 18 دقيقة تم إعلان هدنة جديدة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب لخروج مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتحصنين في مستشفى ياسين، تمهيدًا لنقلهم تدريجيًا إلى مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.

وأضاف هملو أن هذه الهدنة جاءت لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، خاصة بعد استخدام عدد من عناصر قسد للمشفى كدروع بشرية ورفضهم الاستسلام.

وأكد هملو، خلال رسالة له على الهواء، مع الإعلامية رغدة منير، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مجريات العمليات على الأرض تُظهر سيطرة كاملة لقوات الجيش السوري وقوات الأمن العام على حي الشيخ مقصود، وأن مشفى ياسين هو آخر النقاط التي يتواجد فيها عناصر قسد.

وأشار إلى أن الحكومة السورية سمحت للمدنيين بالخروج من الحي لتجنب الاستهدافات المتكررة من قبل عناصر قسد، الذين تقول مصادر استخباراتية سورية إنهم قتلوا أربعة أشخاص وحرقوا منازل عدة لأشخاص حاولوا مغادرة الحي.

وأشار خليل هملو ، إلى أن التطور الأبرز خلال الساعات الماضية كان استهداف مبنى في حي الفرقان، أحد أحياء حلب الغربية، بطائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها قوات قسد من منطقة دير حافر، على بعد نحو 50 كيلومترًا شرق مدينة حلب، وهي المنطقة التي سيطرت عليها قسد بعد سقوط النظام.

وأضاف أن الاستهداف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن العام وعدد من المدنيين، وهو ربما كان الشرارة الأولى لتصعيد الأحداث في المدينة بعد استهداف حاجز للشرطة العسكرية ليل الأحد الماضي.

وأكد هملو ، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ حلب ووزير الإعلام ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ركز على النزوح الكبير من المدينة، حيث استقبلت محافظة حلب أكثر من 150 ألف مدني نازح من حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود، وتم تقديم كل المساعدات الإنسانية لهم.

وأضاف أن وزير الإعلام أشار إلى البيان العسكري حول نقل عناصر قسد من مشفى ياسين إلى مدينة الطبقة، وهو ما أثار على الفور احتجاجات وبيانات من أبناء المناطق السورية في الجزيرة.