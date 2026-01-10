الاتحاد الأوروبي يدعم سوريا بـ620 مليون يورو وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي



أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم دعم مالي إلى سوريا بقيمة 620 مليون يورو (720 مليون دولار) للعامين الحالي والمقبل، معلناً فتح فصل جديد من العلاقات الثنائية.

الدعم المالي جرى الإعلان عنه عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، امس الجمعة في دمشق، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، خصص لبحث تجديد العلاقات الثنائية، بحسب بيان صحفي للمفوضية الأوروبية.

العلاقات الأوروبية السورية

اللقاء ركز على ثلاث أسس للعلاقات الثنائية بين الطرفين، تشمل شراكة سياسية جديدة تدعم انتقالاً سلمياً وشاملاً والمصالحة وإعادة اندماج البلاد على الصعيد الإقليمي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، إضافة إلى حزمة دعم مالي بنحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية، ودعم التعافي المبكر، والدعم الثنائي.