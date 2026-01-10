الجيش السوري يعلن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم السبت، عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءاً من الساعة الواحدة بعد الظهر.

ترحيل مسلحي تنظيم قسد



وأضافت: "سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد المتحصنين في مستشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم".

وتابعت: "سيبدأ الجيش بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود".

و اندلعت اشتباكات دامية، الثلاثاء الماضي، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب بين القوات الكردية والحكومية أوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.

وتأتي هذه التطورات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) منذ توقيع اتفاق في مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.