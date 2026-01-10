الحرس الثوري في إيران: حماية إنجازات الثورة الإسلامية خط أحمر

حذر الحرس الثوري الإيراني المتظاهرين ضد نظام آيات الله، مؤكداً أن "حماية مكتسبات الثورة الإسلامية وأمن الدولة خط أحمر"، وذلك في أعقاب تقارير عن مقتل المئات في طهران.

حث نجل شاه إيران الراحل، المقيم في الولايات المتحدة، الإيرانيين اليوم "السبت" على تنظيم المزيد من الاحتجاجات الموجهة بهدف السيطرة والاستيلاء على مراكز المدن ثم الاحتفاظ بها وطرد قوات الأمن الإيرانية ذات الولاء لجمهورية الأئمة.

حث نجل شاه إيران الراحل، المقيم في الولايات المتحدة، الإيرانيين اليوم "السبت" على تنظيم المزيد من الاحتجاجات الموجهة بهدف السيطرة والاستيلاء على مراكز المدن ثم الاحتفاظ بها وطرد قوات الأمن الإيرانية ذات الولاء لجمهورية الأئمة.

واشنطن ترد على طهران وتأجيج الاحتجاجات



ووصفت واشنطن، اتهامات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لها بتأجيج حركة الاحتجاج التي اتسعت رقعتها في إيران بـ«الوهمية».

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، ردا على مواقف أدلى بها عراقجي خلال زيارته لبنان: «يعكس هذا التصريح محاولة وهمية لصرف الأنظار عن التحديات الجسيمة التي يواجهها النظام الإيراني في الداخل».



