ياسر إبراهيم نجم المنتخب يُوجّه رسالة لجماهير الكرة المصرية .. ماذا قال؟

حرص ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، على توجيه رسالة خاصة لجماهير الكرة المصرية، مؤكدًا أن دعمهم المُتواصل يمثل الدافع الأكبر للاعبين داخل الملعب.

وطالب ياسر الجماهير بمواصلة الدعاء والمساندة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الالتفاف حول المنتخب يمنح اللاعبين قوة وثقة كبيرة في مواجهة أصعب المواقف.

منتخب مصر قوي ولا يخشى المنافسين

أكد ياسر إبراهيم أن منتخب مصر يمتلك شخصية قوية ولا يخشى مواجهة أي منتخب، مهما كانت قوته أو اسمه. وأوضح أن لاعبي الفراعنة يدخلون كل مباراة بعقلية الفوز فقط، مع احترام جميع المنافسين دون رهبة، مشددًا على أن المنتخب المصري اعتاد اللعب تحت الضغط وفي المباريات الكبرى.



مباريات الكؤوس لا تعترف إلا بالنتائج

وأشار مدافع المنتخب إلى أن مثل هذه المواجهات الحاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، موضحًا أن مباريات الأدوار الإقصائية تعتمد على تحقيق الفوز أكثر من تقديم الأداء الجميل. وأضاف أن الأهم هو الخروج بالمكسب، لأن هذا النوع من المباريات يُكسب ولا يُلعب، خاصة في البطولات الكبرى التي تتطلب تركيزًا عاليًا حتى اللحظة الأخيرة.

التركيز على الخطوة القادمة

وأوضح ياسر إبراهيم أن الجهاز الفني واللاعبين سيغلقون صفحة المباراة الماضية، من أجل التركيز الكامل على المواجهة القادمة. وشدد على أن التفكير في المستقبل القريب هو النهج السائد داخل معسكر المنتخب، من أجل مواصلة المشوار بنجاح وتحقيق الهدف المنشود.

الاستعداد لمواجهة السنغال

وتحدث ياسر عن قوة منتخب السنغال، مؤكدًا أنه منافس قوي ويضم عناصر مميزة. وأشار إلى أن الجهاز الفني سيعمل على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب السنغالي بشكل دقيق، من أجل الاستعداد الجيد للمباراة وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

دعوة جديدة للدعم والمؤازرة

وفي ختام تصريحاته، جدد ياسر إبراهيم دعوته لجماهير مصر لمساندة المنتخب في المواجهات المقبلة، مؤكدًا أن دعم الشعب المصري يمثل السلاح الأهم للفراعنة في مشوارهم نحو تحقيق الإنجاز وإسعاد الجماهير



