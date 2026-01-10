قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إبراهيم نجم المنتخب يُوجّه رسالة لجماهير الكرة المصرية .. ماذا قال؟
الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلًا للفراعنة
الفنان هشام إسماعيل: منتخب مصر يقترب من تحقيق لقب أمم إفريقيا بأجواء 98
اعتراف مرفوض.. منظمة التعاون الإسلامي لإسرائيل: لن نسمح بتفكيك الدول
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

رفعت إسرائيل مستوى التأهب الأمني تحسبا لرد إيراني واسع قد يستهدف قواعد أمريكية وإسرائيلية، في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل إيران وتزايد حدتها خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، رصدت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تغيرًا لافتًا في طبيعة الاحتجاجات منذ ليلة الخميس، حيث اتسع نطاق المظاهرات بشكل كبير وارتفع عدد المشاركين فيها، بالتوازي مع تصاعد حدّتها. وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين باتوا أكثر عنفًا، مستهدفين رموز الحكومة وبنية السلطة في عدة مناطق داخل إيران.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير أمريكية عن إجراء مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات تمهيدية حول سيناريوهات التعامل مع إيران، بما في ذلك إمكانية شنّ هجوم عسكري إذا اقتضت التطورات ذلك، تنفيذًا لتحذيرات سابقة أطلقها ترامب.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن من بين الخيارات المطروحة تنفيذ غارة جوية واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية إيرانية متعددة، فيما أكد مسؤول آخر أنه لم يتم التوصل إلى توافق نهائي بشأن مسار العمل، ولم تُحرَّك أي قوات أو معدات عسكرية استعدادًا لأي هجوم محتمل.

وعلى الصعيد السياسي، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن “إيران تتوق إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى، والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة”، في إشارة فُسرت على أنها دعم مباشر للاحتجاجات الجارية.

وفي لهجة تصعيدية، وجه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أبرز حلفاء ترامب، رسالة إلى الشعب الإيراني قال فيها: “كابوسكم الطويل على وشك الانتهاء. الرئيس ترامب وجميع محبي الحرية يراقبون شجاعتكم وتصميمكم على إنهاء الظلم عن كثب”.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر إقليمي متصاعد، وسط ترقب دولي لاحتمالات انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

إيران إسرائيل مستوى التأهب الأمني قواعد أمريكية وإسرائيلية الاحتجاجات داخل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

الحساب الجاري والتوفير في البنوك

اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

مواعيد عمل البريد المصري

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

فاهيتا الدجاج

فاهيتا الدجاج على أصولها.. وصفة مختلفة بطعم المطاعم في بيتك

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد