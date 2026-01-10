تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب

رفعت إسرائيل مستوى التأهب الأمني تحسبا لرد إيراني واسع قد يستهدف قواعد أمريكية وإسرائيلية، في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل إيران وتزايد حدتها خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، رصدت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تغيرًا لافتًا في طبيعة الاحتجاجات منذ ليلة الخميس، حيث اتسع نطاق المظاهرات بشكل كبير وارتفع عدد المشاركين فيها، بالتوازي مع تصاعد حدّتها. وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين باتوا أكثر عنفًا، مستهدفين رموز الحكومة وبنية السلطة في عدة مناطق داخل إيران.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير أمريكية عن إجراء مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات تمهيدية حول سيناريوهات التعامل مع إيران، بما في ذلك إمكانية شنّ هجوم عسكري إذا اقتضت التطورات ذلك، تنفيذًا لتحذيرات سابقة أطلقها ترامب.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن من بين الخيارات المطروحة تنفيذ غارة جوية واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية إيرانية متعددة، فيما أكد مسؤول آخر أنه لم يتم التوصل إلى توافق نهائي بشأن مسار العمل، ولم تُحرَّك أي قوات أو معدات عسكرية استعدادًا لأي هجوم محتمل.

وعلى الصعيد السياسي، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن “إيران تتوق إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى، والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة”، في إشارة فُسرت على أنها دعم مباشر للاحتجاجات الجارية.

وفي لهجة تصعيدية، وجه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أبرز حلفاء ترامب، رسالة إلى الشعب الإيراني قال فيها: “كابوسكم الطويل على وشك الانتهاء. الرئيس ترامب وجميع محبي الحرية يراقبون شجاعتكم وتصميمكم على إنهاء الظلم عن كثب”.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر إقليمي متصاعد، وسط ترقب دولي لاحتمالات انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.