قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طال الفراق.. وليد الشامي يطرح الجزء الأول من ألبومه الجديد

وليد الشامي
وليد الشامي
سعيد فراج

طرح الفنان وليد الشامي، الجزء الأول من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «طال الفراق»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وتضمن الجزء الأول من ألبوم طال الفراق لـ وليد الشامي، أغاني: (ألوم الحب، من وين، زعلت). 

أحدث ألبومات وليد الشامي

وفي شهر مارس 2025، طرح الفنان وليد الشامي، ميني ألبوم جديد له، تزامنا مع عيد الفطر المبارك تضمن 4 أغاني، هي على النحو التالي: 

  • لا تحملني، من كلمات: شموخ العقلا (العالية)، الحان: ياسر بو علي، توزيع : مهند سيف.
  • عندي قناعة، من كلمات: قوس، الحان: وليد الشامي، توزيع: خالد عز. 
  • لوايدي -ديو وليد الشامي وراشد الماجد- من كلمات: مساعد الشمراني، الحان: ياسر بو علي، توزیع موسيقي: هشام السكران. 
  • كأني، من كلمات: عدنان الأمير، الحان: علي صابر، توزيع موسيقي: محب الراوي. 

أغاني وليد الشامي 

وسبق وطرح الفنان العراقي وليد الشامي أغنية بعنوان "حيرتني" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الاغنية من كلمات اسير الشوق والحان وتوزيع هشام السكران ومكس وماستر عمرو هاشم وايقاع هاني الدوسري.

ومن أعمال وليد الشامي، أغنية بعد غيبة والتي حققت مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، الأغنية من كلمات وليد الشامى وألحان مبارك الفهد وتوزيع موسيقي هشام السكران .

يذكر أن وليد قدم العديد من الأعمال الفنية، منها "أخبارو"، و"هلا هلا" و"صدمة"، و"حرامي" وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة.

وليد الشامي الفنان وليد الشامي ألبوم طال الفراق أغاني وليد الشامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 وتفاصيل الزيادات الضريبية

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

أسباب ارتفاع سعر الدواجن وهل تتراجع خلال الفترة القادمة؟.. تفاصيل

اخبار التوك شو

أحمد موسى: مستشفى بولاق الدكرور يخدم 3 ملايين مواطن وتكلفة التطوير مليار جنيه.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات | أخبار التوك شو

فيروز

وداع «ملاك فيروز».. حزن مضاعف يخيم على بيت الرحابنة

بالصور

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن أنوثتها

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد