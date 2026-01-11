طال الفراق.. وليد الشامي يطرح الجزء الأول من ألبومه الجديد

طرح الفنان وليد الشامي، الجزء الأول من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «طال الفراق»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتضمن الجزء الأول من ألبوم طال الفراق لـ وليد الشامي، أغاني: (ألوم الحب، من وين، زعلت).

أحدث ألبومات وليد الشامي

وفي شهر مارس 2025، طرح الفنان وليد الشامي، ميني ألبوم جديد له، تزامنا مع عيد الفطر المبارك تضمن 4 أغاني، هي على النحو التالي:

لا تحملني، من كلمات: شموخ العقلا (العالية)، الحان: ياسر بو علي، توزيع : مهند سيف.

عندي قناعة، من كلمات: قوس، الحان: وليد الشامي، توزيع: خالد عز.

لوايدي -ديو وليد الشامي وراشد الماجد- من كلمات: مساعد الشمراني، الحان: ياسر بو علي، توزیع موسيقي: هشام السكران.

كأني، من كلمات: عدنان الأمير، الحان: علي صابر، توزيع موسيقي: محب الراوي.

أغاني وليد الشامي

وسبق وطرح الفنان العراقي وليد الشامي أغنية بعنوان "حيرتني" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الاغنية من كلمات اسير الشوق والحان وتوزيع هشام السكران ومكس وماستر عمرو هاشم وايقاع هاني الدوسري.

ومن أعمال وليد الشامي، أغنية بعد غيبة والتي حققت مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، الأغنية من كلمات وليد الشامى وألحان مبارك الفهد وتوزيع موسيقي هشام السكران .

يذكر أن وليد قدم العديد من الأعمال الفنية، منها "أخبارو"، و"هلا هلا" و"صدمة"، و"حرامي" وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة.