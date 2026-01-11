قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محمد الجندي: الأزهر دائم الانحياز لمصلحة الأمة ولم يكن يومًا منعزلًا عن قضايا وطنه

الدكتور محمد الجندي
الدكتور محمد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف، بعقيدته الوسطية ومنهجه المستنير، يؤمن إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار الحقيقي في الأمن القومي هو الاستثمار في الإنسان؛ في وعيه وقيمه وقدرته على الفهم والبناء وحماية وطنه، فالإنسان الواعي هو خط الدفاع الأول، والركيزة الأساسية لكل نهضة وأمن واستقرار.


وأضاف فضيلته، خلال كلمته بالملتقى التدريبي الأول بعنوان "ركائز ومحددات الأمن القومي المصري في ظل التغيرات المعاصرة"، والذي عُقد بالتعاون بين الأزهر الشريف والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الأزهر ظل عبر تاريخه الطويل قلعةً ناصعة تطل على الوطن يومًا بعد يوم، وعلى امتداد الزمان، حصنًا للهوية، وضميرًا حيًا للأمة، وخط دفاع ثابتًا عن وحدة الوطن وأمنه، ولم يكن يومًا منعزلًا عن قضايا وطنه، بل كان حاضرًا في قلب الأحداث، منحازًا دائمًا لمصلحة الأمة واستقرار الدولة.


وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية المستنيرة والمؤسسات العلمية والعسكرية في مواجهة التحديات المعاصرة، إدراكًا بأن قوة الأوطان لا تُبنى بالسلاح وحده، بل بالفكر والعلم والوعي والانتماء الصادق.


وشدد الدكتور محمد الجندي على أن الأزهر الشريف يجدد دعمه الكامل لكل جهد وطني مخلص يسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة، وبناء مستقبل يقوم على التعاون والتكامل وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات.

واختتم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية كلمته بالتأكيد على أن الأزهر يدعو دائمًا، ويسعى على الدوام، إلى إعداد كوادر وطنية تجمع بين وضوح الهدف ونبل الرسالة والفهم الواعي للتحديات، كوادر قادرة على الجمع بين الانتماء الوطني والعلم الرشيد والمسؤولية الأخلاقية، بما يسهم في حماية الوطن وصون مقدراته.

أمين البحوث الإسلامية قوة الأوطان الأوطان العلم الانتماء الصادق محمد الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ..

محافظ كفر الشيخ يناقش مع القابضة للمياه مشروعات الإحلال والتجديد

مياة الشرب بالشرقية

استهدفت 10 آلاف مواطن.. مياه الشرقية تنفذ ندوات توعوية وورش سباكة

جولة مفاجئة

إحالات بالجملة خلال مرور مفاجئ في قويسنا بالمنوفية

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد