ديني

أمين البحوث الإسلاميّة يتفقد اختبارات المرحلة الأخيرة للابتعاث لعام 2026

أمين “البحوث الإسلاميَّة” يتفقَّد أعمال اليوم الختامي لاختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م
أمين “البحوث الإسلاميَّة” يتفقَّد أعمال اليوم الختامي لاختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م
شيماء جمال

تفقَّد أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، سير أعمال اليوم الختامي من اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م، وذلك في إطار المتابعة الميدانيَّة المستمرَّة لمنظومة الابتعاث، وحِرْص الأزهر الشريف على انتظام أعمالها وَفق الضوابط والمعايير المعتمَدة.

وخلال الجولة، تابع الدكتور الجندي أجواء انعقاد اللجان، وانتظام العمل داخلها، وتفاعُل المتقدِّمين مع أسئلة الاختبارات، مؤكِّدًا أهميَّة توفير بيئة منضبطة تضمن تكافُؤ الفرص بين الجميع.

وبيَّن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ دقَّة الاختيار في منظومة الابتعاث تمثِّل خطَّ الدفاع الأوَّل عن رسالة الأزهر الشريف في الخارج، بوصف أنَّ المبتعَث هو الواجهة الحقيقيَّة للمنهج الأزهري، وأنَّ أي قدْر مِنَ التهاون في هذه المرحلة يترك أثره المباشر على صورة المؤسَّسة ومصداقيَّة خطابها؛ وهو ما يجعل الصرامة في الاختيار التزامًا مؤسسيًّا لا يقبل المجاملة ولا الاستثناء.

وأشار فضيلته إلى أنَّ منظومة الابتعاث تمثِّل إحدى الركائز الأساسيَّة في نشر منهج الأزهر الوسطي، وتعزيز حضوره العِلمي والدَّعوي في الخارج، بما يُسهِم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الفِكريَّة والثقافية المعاصرة، وتمثيل مصر والأزهر بأعلى مستوًى مِنَ الاحترافيَّة والكفاءة.

وتواصلت اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة على مدار خمسة أيام بمركز الأزهر للمؤتمرات في مدينة نصر؛  إذْ أشرف على سيرها فريقٌ متخصِّصٌ لضمان الالتزام بالمعايير العِلميَّة والموضوعيَّة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدِّمين، مع التركيز على تقييم قدراتهم العِلميَّة والدَّعويَّة والشخصيَّة بدقَّة.

البحوث الإسلاميَّة اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث 2026م الجندي محمد الجندي

