البحوث الإسلامية في 2025 .. منح علمية وبعثات دعوية ترسخ عالمية الأزهر

يواصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أداء دوره الرِّيادي ضمن منظومة أزهريَّة متكاملة تُدير الحضور الدِّيني والعِلمي للأزهر في العالم بعقلٍ مؤسسيٍّ وخبرةٍ تاريخيَّة، تجعل من التعليم والدعوة أدواتٍ لبناء الإنسان، ومِنَ التواصل الحضاري خيارًا استراتيجيًّا.

وفي عالمٍ تتسارع فيه التحوُّلات وتتصاعد فيه خطابات الاستقطاب، يبرز الدَّور الأزهري بوصفه صوتًا عاقلًا يحفظ التوازن بين الثوابت الدِّينيَّة ومتطلَّبات الواقع الإنساني.

ويعكس التنوُّع الواسع في خريطة الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف هذا الحضور العالمي المتجذِّر؛ إذْ بلغ إجمالي عدد الدَّارسين من غير المصريين 89920 طالبًا وطالبة من 129 دولة؛ ما يُشير إلى مكانة الأزهر بوصفه مرجعيَّة عِلميَّة عابرة للثقافات، استطاعت أن تحافظ على ثقة المجتمعات المختلفة في منهجها الوسطي.

ومِنْ بين هؤلاء، يدرس 10170 طالبًا وطالبة من 101 دولة على مِنَح مقدَّمة من الأزهر الشريف، في تجسيدٍ عمليٍّ لفلسفة أزهريَّة راسخة ترى أنَّ دعم الطلاب الوافدين هو استثمار طويل الأمد في استقرار المجتمعات، وبناء نُخب دِينيَّة واعية قادرة على مخاطبة واقعها بلغةٍ تجمع بين الأصالة والفهم العميق للسياقات المحليَّة.

وخلال عام 2025م، قدَّم الأزهر الشريف 2874 منحة عِلميَّة، ضمن رؤية أزهريَّة تهدف إلى تأهيل الطلاب الوافدين، وتوفير فرص تعليميَّة متكاملة ومتميِّزة لهم؛ ليتمكَّنوا من نَقْل رسالة الأزهر ومعارفه وخبراته إلى بلدانهم بعد رجوعهم إليها.

وعلى مستوى الحضور الخارجي، يضطلع مبعوثو الأزهر الشريف بدورٍ محوري في ترجمة الخطاب الأزهري إلى ممارسةٍ ميدانيَّة؛ إذْ بلغ عددهم 758 مبعوثًا أزهريًّا؛ بما يُمثِّل امتدادًا مباشرًا للمنهج الأزهري داخل المجتمعات المختلفة، ويعزِّز من قدرة الأزهر على التفاعل مع القضايا المحليَّة بروحٍ واعية تحترم الخصوصيَّات الثقافيَّة، وتُقدِّم الإسلام في صورته الحقيقيَّة.

وفي الإطار المؤسَّسي الدَّاعم لهذا الامتداد، يُشرِف الأزهر الشريف حاليًّا على 28 مركزًا ومعهدًا في 14 دولة، مع العمل على ضمِّ 6 مراكز ومعاهد جديدة، في خطوةٍ تعكس الحضور الأزهري عبر بناء شبكات مؤسَّسيَّة مستدامة، قادرة على ضمان الاستمراريَّة، وتراكُم الخبرة، وتعظيم الأثر العِلمي والدَّعوي.

ويضطلع مجمع البحوث الإسلاميَّة بدورٍ محوري في تعزيز حضور الأزهر الشريف عالميًّا، بوصفه مِنَ الأذرع العِلميَّة والدعويَّة التي تُحوِّل الرؤية الأزهريَّة إلى برامج واقعيَّة ومسارات عمل مستدامة، تجمع بين نَشْر العلم، وضبط الخطاب الدِّيني، وبناء الكوادر المؤهَّلة القادرة على تمثيل الأزهر في السياقات الدوليَّة المختلفة؛ بما يرسِّخ مكانته مرجعيَّةً عالميَّةً فاعلة، قادرة على التفاعل مع تحديات العصر، والإسهام في بناء عالمٍ أكثر وعيًا وتوازنًا واستقرارًا.