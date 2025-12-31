قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
ديني

البحوث الإسلامية في 2025 .. منح علمية وبعثات دعوية ترسخ عالمية الأزهر

في تقرير حصاده لعام 2025م.. البحوث الإسلاميَّة: مِنَح عِلميَّة وبعثات دعويَّة ترسِّخ عالميَّة الأزهر
في تقرير حصاده لعام 2025م.. البحوث الإسلاميَّة: مِنَح عِلميَّة وبعثات دعويَّة ترسِّخ عالميَّة الأزهر
إيمان طلعت

يواصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أداء دوره الرِّيادي ضمن منظومة أزهريَّة متكاملة تُدير الحضور الدِّيني والعِلمي للأزهر في العالم بعقلٍ مؤسسيٍّ وخبرةٍ تاريخيَّة، تجعل من التعليم والدعوة أدواتٍ لبناء الإنسان، ومِنَ التواصل الحضاري خيارًا استراتيجيًّا.

وفي عالمٍ تتسارع فيه التحوُّلات وتتصاعد فيه خطابات الاستقطاب، يبرز الدَّور الأزهري بوصفه صوتًا عاقلًا يحفظ التوازن بين الثوابت الدِّينيَّة ومتطلَّبات الواقع الإنساني.

ويعكس التنوُّع الواسع في خريطة الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف هذا الحضور العالمي المتجذِّر؛ إذْ بلغ إجمالي عدد الدَّارسين من غير المصريين 89920 طالبًا وطالبة من 129 دولة؛ ما يُشير إلى مكانة الأزهر بوصفه مرجعيَّة عِلميَّة عابرة للثقافات، استطاعت أن تحافظ على ثقة المجتمعات المختلفة في منهجها الوسطي.

ومِنْ بين هؤلاء، يدرس 10170 طالبًا وطالبة من 101 دولة على مِنَح مقدَّمة من الأزهر الشريف، في تجسيدٍ عمليٍّ لفلسفة أزهريَّة راسخة ترى أنَّ دعم الطلاب الوافدين هو استثمار طويل الأمد في استقرار المجتمعات، وبناء نُخب دِينيَّة واعية قادرة على مخاطبة واقعها بلغةٍ تجمع بين الأصالة والفهم العميق للسياقات المحليَّة.

وخلال عام 2025م، قدَّم الأزهر الشريف 2874 منحة عِلميَّة، ضمن رؤية أزهريَّة تهدف إلى تأهيل الطلاب الوافدين، وتوفير فرص تعليميَّة متكاملة ومتميِّزة لهم؛ ليتمكَّنوا من نَقْل رسالة الأزهر ومعارفه وخبراته إلى بلدانهم بعد رجوعهم إليها.

وعلى مستوى الحضور الخارجي، يضطلع مبعوثو الأزهر الشريف بدورٍ محوري في ترجمة الخطاب الأزهري إلى ممارسةٍ ميدانيَّة؛ إذْ بلغ عددهم 758 مبعوثًا أزهريًّا؛ بما يُمثِّل امتدادًا مباشرًا للمنهج الأزهري داخل المجتمعات المختلفة، ويعزِّز من قدرة الأزهر على التفاعل مع القضايا المحليَّة بروحٍ واعية تحترم الخصوصيَّات الثقافيَّة، وتُقدِّم الإسلام في صورته الحقيقيَّة.

وفي الإطار المؤسَّسي الدَّاعم لهذا الامتداد، يُشرِف الأزهر الشريف حاليًّا على 28 مركزًا ومعهدًا في 14 دولة، مع العمل على ضمِّ 6 مراكز ومعاهد جديدة، في خطوةٍ تعكس الحضور الأزهري عبر بناء شبكات مؤسَّسيَّة مستدامة، قادرة على ضمان الاستمراريَّة، وتراكُم الخبرة، وتعظيم الأثر العِلمي والدَّعوي.

ويضطلع مجمع البحوث الإسلاميَّة بدورٍ محوري في تعزيز حضور الأزهر الشريف عالميًّا، بوصفه مِنَ الأذرع العِلميَّة والدعويَّة التي تُحوِّل الرؤية الأزهريَّة إلى برامج واقعيَّة ومسارات عمل مستدامة، تجمع بين نَشْر العلم، وضبط الخطاب الدِّيني، وبناء الكوادر المؤهَّلة القادرة على تمثيل الأزهر في السياقات الدوليَّة المختلفة؛ بما يرسِّخ مكانته مرجعيَّةً عالميَّةً فاعلة، قادرة على التفاعل مع تحديات العصر، والإسهام في بناء عالمٍ أكثر وعيًا وتوازنًا واستقرارًا.

البحوث الإسلاميَّة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حصاد مجمع البحوث الإسلامية

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

بالصور

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

وحدة السكان بالشرقية تنظم ٧٠٠ ندوة توعوية لتمكين الأسرة خلال 2025

ماذا تأكل لتغير رائحة جسمك؟.. أطعمة تجعل رائحة العرق أسوأ وأخرى تحسنها فورا

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

