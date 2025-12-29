البحوث الإسلامية يدشن انطلاقة جديدة لبرنامج محو الأمية الدينية للمرأة ببني سويف

دشَّنت الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، انطلاقة جديدة لبرنامج محو الأمية الدينية للمرأة المصرية بمحافظة بني سويف، وذلك استكمالًا لمسيرة البرنامج بعد النجاح الكبير الذي حققه في مراحله السابقة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر د. محمد الضويني، ود. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

البحوث الإسلامية يدشن انطلاقة جديدة لبرنامج محو الأمية الدينية للمرأة

وحضر تدشين المرحلة الجديدة للبرنامج، الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتورة هبة الجلال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والدعوية.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي الديني الصحيح لدى المرأة المصرية، من خلال تقديم مبادئ العقيدة والقيم الإسلامية بمنهجية مبسطة ولغة واضحة تراعي الواقع الاجتماعي والثقافي، وتسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء وعي ديني وسلوكي يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأكد الأمين العام د. محمد الجندي، أن برنامج محو الأمية الدينية للمرأة يمثل أحد المحاور المهمة في الخطة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية، انطلاقًا من دور المرأة المحوري في بناء الأسرة وتحصين الأجيال، مشيرًا إلى أن اختيار محافظة بني سويف يعكس حرص المجمع على الوصول إلى مختلف المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبرامج التوعوية.

فيما بيَّن الدكتور محمود الهواري، أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الأزهر الشريف الرامية إلى تعزيز الخطاب الديني الرشيد، ودعم قضايا المرأة، وترسيخ الفهم الوسطي المستنير للإسلام، من خلال شراكة فاعلة بين المؤسسات الدينية والتنفيذية، بما يخدم قضايا المجتمع ويعزز وعيه الفكري والقيمي.