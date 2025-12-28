قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلاميَّة يختتم شرح كتاب «مذكِّرة علوم القرآن» للشيخ محمود أبو دقيقة

محمد الجندي - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
محمد الجندي - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
إيمان طلعت

تختتم الأمانة العامَّة للجنة العُليا لشئون الدعوة بمجمع البـحوث الإسلاميَّة، الأحد المقبل بمدينة البعوث الإسلاميَّة، شرح كتاب «مذكِّرة علوم القرآن» للشيخ محمود أبو دقيقة (ت. 1940م)، عضو هيئة كبار العلماء، ضمن برنامج “معين التراث”، وقد شرحه فضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو المجمع، للطلاب الوافدين بمسجد مدينة البعوث الإسلاميَّة.

ويأتي برنامج “معين التراث” الذي أطلقه مجمع البحوث الإسلاميَّة بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلاميَّة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ورئاسة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

ويجسِّد هذا البرنامج رؤية الأزهر التَّجديديَّة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتُعنَى بإحياء التراث الإسلامي بأسلوبٍ عصريٍّ يوازن بين الضبط الأكاديمي والتيسير التربوي، ويعزِّز مهارات الفهم النَّقدي والتطبيق العملي.

وانطلقت المرحلة الأولى مِنَ البرنامج في 21 سبتمبر من العام الجاري؛ إذْ ركَّزت على تدريس كتب تراثيَّة تناسب المستوى التعليمي الأوَّلي للطلاب الوافدين؛ ففي عِلم النَّحو: “شَرْح قطر الندى وبل الصدى” للعلَّامة ابن هشام الأنصاري (ت. 761هـ)، وفي عِلم الصَّرف: “شذا العرف في فنِّ الصرف” للعلَّامة أحمد المحلَّاوي (ت. 1932م)، وفي علوم الفقه: “شَرْح متن الغاية والتقريب” لأبي شجاع أحمد بن الحسن الأصبهاني (ت. 593هـ).

ومِنَ المقرَّر أن يبدأ فضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري في المرحلة الثانية مِنَ برنامج “معين التراث” تدريس كتاب “نقاية العلم” للعلَّامة جلال الدين السيوطي (ت. 911هـ).

فى سياق آخر، واصل مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف خلال عام 2025م أداء دوره الرِّيادي في خدمة المجتمع، مِنْ خلال منظومة فتوى متكاملة تقوم على الانضباط العِلمي، والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي، والاستجابة الواعية لقضايا الناس وتحديات الواقع المعاصر، بما يرسِّخ الأمن الفِكري، ويحصِّن المجتمع مِنَ الغلو والانحراف.

وشَهِدَتْ لجان الفتوى التابعة للمجمع نشاطًا ملحوظًا خلال العام؛ إذْ بلغ عدد الفتاوى الصَّادرة نحو 550 ألف فتوى، من خلال لجان الفتوى المنتشرة في جميع محافظات الجمهوريَّة، والبالغ عددها 228 لجنة، إضافةً إلى لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، في إشارةٍ واضحة إلى اتِّساع نطاق الخدمة الإفتائيَّة ووصولها إلى مختلِف فئات المجتمع دون تمييز.

وتنوَّعت موضوعات الفتاوى الصَّادرة لتشمل القضايا الشرعيَّة والاجتماعيَّة والأُسَريَّة والاقتصادية والفِكريَّة، إلى جانب المستجدات المعاصرة التي تمسُّ حياة الناس اليوميَّة، مع الالتزام بالدقَّة العِلميَّة ومراعاة مقاصد الشريعة، بما يحقِّق التوازن بين ثوابت الدِّين ومتغيِّرات الواقع.

وفي إطار دعم منظومة الفتوى، أولى المجمع اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر الإفتائية؛ إذْ شارك 1570 واعظًا في برامج تدريبيَّة متخصِّصة، شملت: مهارات الفتوى العِلميَّة، وفتاوى المعاملات الماليَّة، ومواجهة الإلحاد، والشبهات الفِكريَّة، وتنمية المهارات اللُّغويَّة والدعويَّة؛ بما يُسهِم في رَفْع كفاءة الأداء الإفتائي، وتعزيز قدرته على معالجة القضايا المعاصرة بوعي ومسئوليَّة.

كما أسهمت هذه البرامج في توحيد الخطاب الإفتائي، وضبط منهجيَّة الإفتاء، وتمكين الوعَّاظ مِنَ التعامل مع قضايا المجتمع بفقه الواقع، بعيدًا عن التشدُّد أو التفريط، وهو ما انعكس بشكل مباشر على جودة الفتاوى الصَّادرة، وزيادة ثقة المواطنين في المرجعيَّة الأزهريَّة.

ويقدِّم مجمع البحوث الإسلاميَّة نموذجًا مؤسسيًّا متكاملًا يجمع بين التدريب والتأهيل، والتواصل المجتمعي، والانتشار الجغرافي الواسع؛ بما يعزِّز مكانة الأزهر الشريف كمرجعيَّة دِينيَّة وعِلميَّة عالميَّة، وصمام أمان للفِكر والوعي في المجتمع المصري.

البحوث الإسلاميَّة البحوث الإسلاميَّة يختتم شرح كتاب مذكِّرة علوم القرآن علوم القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

ترشيحاتنا

الاهلي

إعلامي يثير الجدل بشأن خروج الأهلي من دور الـ32 في كأس مصر

شوبير

بعد صدمة كأس مصر.. شوبير يطالب الخطيب بالتدخل العاجل

أسماء جلال

أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

بالصور

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد