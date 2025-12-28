قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

البحوث الإسلامية يسدل الستار على شرح كتاب مذكرة علوم القرآن اليوم

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
شيماء جمال

تختتم الأمانة العامَّة للجنة العُليا لشئون الدعوة بمجمع البـحوث الإسلاميَّة، اليوم الأحد بمدينة البعوث الإسلاميَّة، شرح كتاب «مذكِّرة علوم القرآن» للشيخ محمود أبو دقيقة (ت. 1940م)، عضو هيئة كبار العلماء، ضمن برنامج (معين التراث)، وقد شرحه أ.د. عبد الفتاح العواري، عضو المجمع، للطلاب الوافدين بمسجد مدينة البعوث الإسلامية.

ويأتي برنامج (معين التراث) الذي أطلقه مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ورئاسة فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

ويجسِّد هذا البرنامج رؤية الأزهر التَّجديديَّة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتُعنَى بإحياء التراث الإسلامي بأسلوبٍ عصريٍّ يوازن بين الضبط الأكاديمي والتيسير التربوي، ويعزِّز مهارات الفهم النَّقدي والتطبيق العملي.

وانطلقت المرحلة الأولى مِنَ البرنامج في 21 سبتمبر من العام الجاري؛ إذْ ركَّزت على تدريس كتب تراثيَّة تناسب المستوى التعليمي الأوَّلي للطلاب الوافدين؛ ففي عِلم النَّحو: (شَرْح قطر الندى وبل الصدى) للعلَّامة ابن هشام الأنصاري (ت. 761هـ)، وفي عِلم الصَّرف: (شذا العرف في فنِّ الصرف) للعلَّامة أحمد المحلَّاوي (ت. 1932م)، وفي علوم الفقه: (شَرْح متن الغاية والتقريب) لأبي شجاع أحمد بن الحسن الأصبهاني (ت. 593هـ).

ومِنَ المقرَّر أن يبدأ فضيلة أ.د. عبد الفتاح العواري في المرحلة الثانية مِنَ برنامج (معين التراث) تدريس كتاب (نقاية العلم) للعلَّامة جلال الدين السيوطي (ت. 911هـ).

كتاب مذكرة علوم القرآن محمود أبو دقيقة رؤية الأزهر التَّجديديَّة الأزهر شيخ الإأزهر

