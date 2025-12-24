قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

البحوث الإسلامية يصدر عدد رجب من مجلة الأزهر وملف خاص عن الإسراء والمعراج

عبد الرحمن محمد

أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر رجب لعام 1447هـ من مجلة الأزهر الشريف، التي تصدر مطلع كلِّ شهر هجري، متضمِّنًا ملفًّا خاصًّا عن الإسراء والمعراج؛ وذلك في إطار عناية #الأزهر بإحياء هذه الذِّكرى العظيمة، وتأكيد دَوره في إبراز دلالاتها الإيمانيَّة والفكريَّة، ورَبْطها بواقع الأمَّة وقضاياها المعاصرة.

ونُشِر مع عدد هذا الشهر كتابان هديَّةً للقرَّاء؛ هما: (الإسراء والمعراج) للدكتور محمد محمد أبو شهبة، و(بناء الوعي وإنارة الفِكر [2]) لفضيلة الشيخ محمد أحمد عرفة، وهما مِنْ تقديم: فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة ورئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر الشَّريف.

وقال د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ إصدار هذا العدد يأتي مواكبًا لأجواء شهر رجب وما يحمله من معانٍ مرتبطة بذِكرى الإسراء والمعراج، بوصفها من أعظم المحطَّات في السيرة النبويَّة؛ لما تنطوي عليه من دلالات إيمانيَّة عميقة تُرسِّخ اليقين، وتبعث الأمل، وتؤكِّد منزلة الصلاة في حياة المُسلِم، مشيرًا إلى حِرْص الأزهر الشريف على تقديم قراءة واعية لهذه الذِّكرى، تُسهم في بناء الوعي الدِّيني الرَّشيد.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ مَجَلَّة الأزهر تُواصِل دَورها في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال مقالات رصينة لكبار العلماء والمفكِّرين، تُضيء أبعاد حادثة الإسراء والمعراج، وتُبرِز ما فيها من دروسٍ إيمانيَّة وتربويَّة تُعين الإنسان المعاصر على الثبات أمام التحديات.

من جانبه، بيَّن د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة ورئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر، أنَّ هذا العدد يضمُّ ملفًّا خاصًّا عن الإسراء والمعراج، شارك فيه نخبةٌ من العلماء والباحثين بمقالات تناولت هذه المعجزة الكبرى من زوايا إيمانيَّة وفِكريَّة متنوِّعة؛ من بينها: الإسراء والمعراج رحلة الإيمان والأمل في مواجهة الشدائد والمِحَن، وما تحمله مِنْ دلالات على إعلان مكانة الرسول ﷺ وتكريمه إلهيًّا، فضلًا عن إبراز اجتماع الأنبياء في بيت المقدس بوصفه تجسيدًا لوحدة الرسالات الإلهيَّة وتكامُل القِيَم الإنسانيَّة، إلى جانب معالجةٍ معمَّقة لمعاني حقِّ الربوبيَّة وصِدق العبوديَّة في حادثة الإسراء والمعراج.

وأشار عيَّاد إلى أنَّ هذه المعالجات تُسهِم في تقديم قراءة واعية لحادثة الإسراء والمعراج، تُبرز ما تنطوي عليه من معانٍ إيمانيَّة وعقديَّة عميقة، وتُعيد توجيه النَّظر إلى دلالاتها التربويَّة والحضاريَّة؛ بما يُعزِّز حضور اليقين في الوجدان، ويُرسِّخ قِيَم الثبات والأمل في مواجهة الشدائد، ويُسهِم في بناء وعيٍ رشيدٍ قادرٍ على التعامل مع الأزمات بروحٍ مؤمنةٍ وبصيرةٍ واعية.

فيما أكَّد الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة والمشرف على إصدار المَجَلَّة، أنَّ ملف العدد يُمثِّل إضافة عِلميَّة وفكريَّة مهمَّة تُقدِّم قراءةً واعيةً لمعجزة الإسراء والمعراج، كما تُقدِّم للقرَّاء زادًا معرفيًّا يُعزِّز الارتباط بالسيرة النبويَّة، ويُسهم في ترسيخ المعاني الكبرى للإيمان في زمنٍ تتزايد فيه التحديات والحاجة إلى البصيرة واليقين.

مجلة الأزهر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر رجب

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

