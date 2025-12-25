مرصد الأزهر يستقبل مدير الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب لبحث سبل التعاون

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الخميس، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية كوت ديفوار، ضمَّ ألبرت ج. دولي، سفير كوت ديفوار بالقاهرة، واللواء جوزيف كوامي، مدير عام الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب، والدكتور ديارا لاسين، مدير معهد البحوث الاستراتيجية بالأكاديمية، والوفد المرافق لهم؛ وذلك لبحث آفاق التعاون في مجالات مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز الأمن الفكري.



كان في استقبال الوفد الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر، والدكتور علاء صلاح، مشرف وحدة البحوث والدراسات بالمرصد، والدكتور حسام الدين مصطفى منسق وحدة الرصد باللغات الإفريقية.

وتناول اللقاء سبل تفعيل التعاون بين المرصد والأكاديمية الدولية، لا سيما في مجالات إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة، وبرامج التدريب وبناء القدرات لمواجهة التيارات المتشددة.

وخلال اللقاء، قدمت الدكتورة رهام سلامة استعراضًا لأبرز الجهود التي يبذلها المرصد في تفكيك الخطاب المتطرف، فيما قدّم الدكتور زياد فروح، مشرف وحدة الرصد باللغة الفرنسية، عرضًا موجزًا حول نشأة مرصد الأزهر وآليات العمل داخل وحداته المختلفة. بالإضافة إلى أهم المخرجات البحثية والإصدارات الدورية التي تفند أيديولوجيات الجماعات الإرهابية، والمبادرات الميدانية والرقمية التي تستهدف حماية الشباب من الاستقطاب.



من جانبه، استعرض الوفد الإيفواري تجربة إنشاء معهد البحوث الإستراتيجية التابع للأكاديمية، والذي انطلق منذ خمس سنوات، مستعرضين أهم الفعاليات الدولية وورش العمل التدريبية التي نظمها المعهد لتأهيل الكوادر المعنية بـ #مكافحة_الإرهاب في القارة الأفريقية.

وفي ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن تطلعهما لتعزيز الشراكة من خلال عقد بروتوكول تعاون رسمي، يهدف إلى تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يخدم الجهود الدولية والإقليمية في تجفيف منابع التطرف ونشر قيم السلام.

