في ذكراها.. قصة ليلى مراد وأنور وجدي واعتناقها الإسلام

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد ، والتي تعد واحدة من أهم المطربات والممثلات في تاريخ السينما المصرية .

مسيرة ليلى مراد الفنية

ليلى مراد اسمها الحقيقي ليليان زكي مراد موردخاي ولدت يوم ١٧ فبراير عام ١٩١٨ ، وًتخرجت في مدرسة نوتردام ديزابوتر للبنات في حي حلمية الزيتون ، وبدأت المعاناة في الأسرة التي تضم أشقاء آخرين غير ليلى هم موريس مراد والذي اشتهر فنياً باسم منير مراد، وملكة التي كانت تمتلك صوتاً جميلاً لكنها فضلت الابتعاد عن الفن حتى لا تقارن بشقيقتها وتزوجت ثم سافرت إلى الخارج وسجلت العديد من الأسطوانات، وأيضاً سميحة التي تزوجت من مصمم الرقصات علي رضا ثم انفصلت عنه وسافرت للخارج أيضاً.

بدأت مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشر، وبدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم انضمت للإذاعة كمطربة، بعدها سجلت اسطوانات بصوتها، ووقفت أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم في أول أفلامها (يحيا الحب)، وكانت غيرت اسمها إلى ليلى مراد، ورغم آدائها التمثيلي الضعيف وقتهاإلا أنها جذبت أنظار عميد المسرح العربي يوسف وهبي ليضمها في أحدث أفلامه.

ليلى مراد تعتنق الإسلام

قدمت قرابة غنت ليلى مراد حوالي 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين، كما ذاع صيتها بالسينما عندما كونت ثنائيا خاصا مع الفنان أنور وجدى.

مثلت للسينما 27 فيلما، وارتبط اسمها باسم الممثل والمنتج والمخرج أنور وجدي بعد أول فيلم لها معه، وكان آخر أفلامها الحبيب المجهول مع الفنان حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني.

اعتنقت ليلى مراد الاسلام ، وقد سرد الكاتب الصحفي، محمود معروف، هذه القصة وقال إن شهر رمضان الكريم لعام 1946 وفي ليلة القدر أشهرت المطربة ليلي مراد إسلامها.

وأضاف «معروف»، خلال استضافته ببرنامج، «خيمة رمضان»، والذي تقدمه الإعلامية «دينا رامز»، على فضائية، «صدي البلد»، أن اسمها الأصلى ليليان زكي مراد موردخاي، وجاءت إلى مصر وامتهنت الغناء والتمثيل، وتعرفت على الفنان الكبير أنور وجدي وتزوجا، رغم أنها كانت يهودية الجنسية، وسكنا فى شارع «شريف باشا»، وسط القاهرة، بعقار بجواره مسجد.

وأوضح أنها كانت تتشاجر ليلا مع زوجها بسبب صوت الأذان، حيث كانت تلح عليه أن يغادرا هذه الشقة ويسكنا في مكان آخر.

وسرد «معروف»، أنه وفي يوم من الأيام، أيقظت زوجها «وجدي»، من النوم لتخبره أنها معجبة بصوت الأذان، وخاصة جملة «الصلاة خير من النوم»، فعرض عليها زوجها الإسلام فوافقت على الفور، وأخذها صباح اليوم التالي وأشهرت إسلامها بمشيخة الأزهر.

الفنان زكي فطين عبد الوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، أكد أن والدته اعتنقت الإسلام، وإن والدته كانت مرتبطة بالإسلام حتى قبل اعتناقها له عام 1946، حيث كانت متعلقة بشكل كبير بمسجدي السيدة نفيسة والسيدة زينب.

ونوه "فطين" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي"، بأن والدته كانت تحب سماع القرآن الكريم، خاصة يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث كان يزورهم أحد الشيوخ، ليتلو آيات من القرآن الكريم، كما نفى وجود أي انشقاق في عائلة والدته بعد اعتناقها الإسلام أو مع خاله "منير".

زواج ليلى مراد وأنور وجدي

قصة حب النجمين أنور وجدي، وليلى فوزي، التي أثارت جدلًا واسعًا في خمسينيات القرن الماضي، خاصة بعد أن انفصل وجدي عن ليلى مراد، وانفصلت "جميلة الجميلات" عن زوجها الفنان عزيز عثمان، ليبدأ كل منهما عهدًا جديدًا مع قصتهما.

وذكر تقرير نشرته مجلة "آخر ساعة" من فينسيا، في عددها 1031 الصادر بتاريخ 28 يوليو عام 1954، أن أنور وجدي، سافر هو وليلى فوزي، لعقد قرانهما في باريس بالسفارة المصرية هناك يوم 6 أغسطس القادم، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة العدة لليلى، وسيكون شاهدا العقد من بين موظفي السفارة.

وأضاف التقرير أنه سيكون المهر خمسة وعشرين قرشًا فقط، كما سيقدم أنور وجدى لـ ليلى مجموعة مجوهرات منها خاتم وقريط وبروش وساعة يقدر ثمنها بثلاثة آلاف جنيه.

أما هدية الزواج، فيقول أنور وجدي إنه بعد عودته إلى مصر يوم 9 أكتوبر سينتج فيلما اسمه "العاشق الولهان" تقوم فيه ليلى بدور أميرة من أسرة محمد علي، ويمثل هو دور شاب فقير تحبه الأميرة.

قابل أنور وجدي، ليلى لأول مرة عام 1943 عندما أسند إليه دور البطل في فيلم "من الجانى" وكانت هي تمثل فيه تحت رقابة والدها، الذى كان يلازمها باستمرار، فدعاها وأبويها وشقيقتها لتناول طعام العشاء في منزله، وكان حديثه معهم تلميحًا إلى أنه يعيش وحده ويريد شريكة لحياته، فرحبت أمها به وظل يتردد عليهم يوميًا مدة شهرين كخطيب غير رسمي ولم تتجاوز علاقتهما أكثر من ضغط على يدها عند حضوره وانصرافه لأن الأسرة أو أفرادها جميعًا كانوا يحضرون كل لقاء.

وحدد موعدا للخطبة ولكن الأسرة شكت في أن أنور وجدى متقلب، ولذلك بعثت إليه مع رسول تقول له إن ليلى صغيرة السن ولا يمكن تزويجها، واستطاعت هي أن تهرب من رقابة أبيها وقابلته وأعلنت استعدادها للهرب معه ولكنه خشى على مستقبله وطلب إليها أن تعتبر الأمر منتهيًا، وكان دخله في ذلك الحين لا يزيد على 70 جنيهًا شهريًا.

ويضيف أنور أن الحظ ابتسم له بعد ذلك فربح أكثر من 10 آلاف جنيه، وكان يعرض له في وقت واحد 12 فيلما أي مثل إسماعيل يس، في هذه الأيام، وأنتج أنور وجدى فيلمه الأول "ليلى بنت الفقراء" وكانت ليلى مراد بطلته، وتولى إخراج الفيلم المرحوم كمال سليم، الذى توفى أثناء العمل فيه فقام أنور وجدى بمهمة المخرج، وانتهى الفيلم بالزواج ثم الطلاق على نحو ما هو معروف.