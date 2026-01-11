برسالة مؤثرة .. راغب علامة يُهنئ نجله بعيد ميلاده عبر إنستجرام

حرص النجم اللبناني راغب علامة على تهنئة نجله بعيد ميلاده، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» مجموعة من الصور التي جمعته بابنه، معبرًا عن فخره وحبه الكبير له.

وكتب راغب علامة تعليقًا مؤثرًا قال فيه: «كل سنة وإنت طيب، كل سنة وأنا فخور فيك وبإنجازاتك»، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمتابعين، الذين حرصوا على تقديم التهاني والتعبير عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمع الفنان بابنه.

ويُعرف راغب علامة بعلاقته القريبة من عائلته، حيث يحرص دائمًا على مشاركة لحظاته العائلية المميزة مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.