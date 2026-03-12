تحركات داخل برشلونة لضم هالاند.. اجتماعات مع مسئولي مانشستر سيتي تكشف تفاصيل جديدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحركات داخل نادي برشلونة تتعلق بإمكانية التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام بعض المرشحين في انتخابات رئاسة النادي بتعزيز صفوف الفريق بأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

وذكرت التقارير أن كارليس بلانشارت وخافيير أجيلار، المديرين الرياضيين للمرشح الرئاسي فيكتور فونت، عقدا اجتماعًا مع فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، إلى جانب هوجو فيانا، المدير الرياضي للنادي الإنجليزي، وذلك في أحد الفنادق لمناقشة مستقبل المهاجم النرويجي.

ويهدف فيكتور فونت، في حال فوزه بانتخابات رئاسة برشلونة، إلى تأمين أفضلية للنادي الكتالوني في سباق التعاقد مع هالاند إذا قرر اللاعب الرحيل عن مانشستر سيتي خلال السنوات المقبلة.

وفي تصريحات له، تحدث فونت عن إمكانية ضم اللاعب، مؤكدًا أن هالاند يعد من أفضل المهاجمين في العالم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن انتقاله إلى برشلونة في الوقت القريب يبدو صعبًا بعد تجديد عقده مؤخرًا مع ناديه الإنجليزي.

وأضاف أن عقود اللاعبين طويلة الأمد لا تضمن بالضرورة استمرارهم حتى نهايتها، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى في مناسبات سابقة إعجابه بإسبانيا وبملعب "كامب نو".

كما أشار إلى وجود اهتمام من جانب ريال مدريد بضم هالاند، مؤكدًا أن برشلونة يسعى لأن يكون في موقع متقدم في أي سباق محتمل للتعاقد مع اللاعب مستقبلًا.

في المقابل، علّقت رافايلا بيمنتا، وكيلة أعمال هالاند، على هذه الأنباء، مؤكدة أنه لم يحدث أي تواصل مع اللاعب بشأن تلك التكهنات.

وكان المهاجم النرويجي قد جدد عقده مع مانشستر سيتي مؤخرًا حتى عام 2034، إلا أن اسمه لا يزال يرتبط بإمكانية الانتقال إلى عدد من الأندية الكبرى في أوروبا خلال السنوات القادمة.