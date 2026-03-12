تفاصيل حفل تكريم الفائزين بمسابقة جسور المحبة للقرآن الكريم

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، حفل تكريم الفائزين بمسابقة جسور المحبة للقرآن الكريم والتي نظمتها مبادرة جسور، تحت إشراف الدكتور حسام بدراوي رئيس الهيئة الاستشارية لمبادرة جسور، بحضور وتشريف فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية.





بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لكل من كان سببًا في هذا اللقاء المُبارك ومع هذا الجمع المُبارك وفي هذا الحدث المُبارك.

كما تحدث عن فضل القرآن الكريم ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، معربًا عن سعادته بمشاركته للعام الثاني على التوالي في تكريم الفائزين من حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي تنظمها مبادرة جسور والتي تقوم بدور اجتماعي متميز من خلال تلك المسابقات التي تفرز قدرات ومواهب أبنائنا في كافة المجالات.

وفي كلمته، رحب نائب محافظ الإسماعيلية بفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وممثلي مبادرة جسور، معربًا عن سعادته بمشاركته اليوم بهذه الاحتفالية المباركة لتكريم حفظة القرآن الكريم، والتي تأتي برعاية مبادرة جسور والتي توافق شهر رمضان المعظم.



وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية بهذه الاحتفالية الكبرى التي أطلقتها ونظمتها مبادرة جسور، تأكيدًا للدور المجتمعي للمبادرة والذي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص، حيث تمثل جانب هام من الأنشطة والفعاليات التي تتنافس فيها الجهات المختلفة تنافسًا محمودًا لتشجيع أبنائنا وطلاب المدارس الأزهرية والعامة، على حفظ كتاب الله وفهمه، والعمل به.

مشيرًا إلى سعادته بهذا الإقبال من أولادنا وشبابنا على حفظ القرآن والتفقه في الأمور الشرعية، ودراسة السنة النبوية وحفظها وتعلمها وتعليمها.

مثنيًا على جهودهم المتواصلة وإصرارهم على النجاح، موجهًا جزيل الشكر لأولياء الأمور الكرام الذين كان لهم دور كبير في دعم أبنائهم وتشجيعهم، وحثهم على حفظ القرآن وتيسير ذلك من خلال تنظيم أوقاتهم.

ومن جانبه، قام الدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمبادرة جسور، باستعراض تفاصيل ومراحل مسابقة جسور المحبة والتي تنقسم إلى ثلاثة مستويات، وقام بالتحكيم فيه لجنة متخصصة من علماء الأزهر الشريف والمحكمين المعتمدين برئاسة فضيلة الشيخ سيد هارون.

حيث بلغ عدد المتسابقين والمتسابقات من التربية والتعليم والأزهر الشريف ٥٠٠ طالب وطالبة، من خلال مسابقات أولية في التربية والتعليم وتم تصفيتهم لـ ٦٥ طالب وطالبة وتم تصفيتهم لـ ٢٠ طالب وطالبة والذين تم تكريمهم بجوائز نقدية وعينية، وتم تنفيذ المسابقة على مدار ١٥ يوم في التربية والتعليم والأزهر.

وجاء بيان الفائزين بكافة الفئات كالتالي:-

في المستوى الأول:

•فاز بالمركز الأول، سارة أحمد فاروق حسين معهد فتيات التل الكبير الثانوي بنسبة ٩٥٪ بجائزة قدرها ٢٠ ألف جنيه.

•والمركز الثاني، عمار أحمد فؤاد مدرسة ٢٥ يناير الإعدادية بنين بنسبة ٩٣.٥٪ بجائزة قدرها ١٥ آلف جنيه

•والمركز الثالث عبد الله محسن محمد مدرسة النيل الثانوية بنسبة ٩٣٪ بجائزة قدرها ١٠ آلاف جنيه

المستوى الثاني (٢ إلى ١٠ أجزاء):

•فاز بالمركز الأول مريم محمود عبد الستار مدرسة الشهيد مصطفى الخياط، بنسبة مئوية ٩٨٪ بجائزة قدرها ١٠ آلاف جنيه.

•المركز الثاني مريم عبد الرحمن، مدرسة ٢٥ يناير الثانوية بنات، بنسبة مئوية ٩٧.٥٪ بجائزة قدرها ٨ آلاف جنيه.

•المركز الثالث معتصم سالم إبراهيم سالم، معهد يوسف مرسال الابتدائية، بنسبة مئوية ٩٧٪ بجائزة قدرها ٦ آلاف جنيه.

المستوى الثالث (٥ أجزاء):

•فاز بالمركز الأول محمد رمضان صلاح مدرسة حسين سعيد الثانوية بنسبة ٩٧٪، بجائزة قدرها ٦ آلاف جنيه.

•المركز الثاني عبد الله محمد عبد الله بمدرسة سرابيوم الثانوية بنسبة مأوية ٩٢٪، بجائزة قدرها ٥ آلاف جنيه.

•المركز الثالث حبيبة محمود فاروق مدرسة الجيل الجديد بنسبة مئوية ٨٣٪، بجائزة قدرها ٤ آلاف جنيه.

صوت جسور:

•فاز بالمركز الأول: محمد محمود السيد عبد العال بمعهد القنطرة غرب ٩٧٪ بجائزة قدرها ٦ آلاف جنيه.

•المركز الثاني: آية أحمد عنترة مدرسة أبوعطوة الثانوية بنسبة ٩٦٪ بجائزة قدرها ٥ آلاف جنيه.

•والمركز الثالث: هدير رضوان محمد معهد فتيات القنطرة غرب بنسبة ٩١٪ بجائزة قدرها ٤ آلاف جنيه.

حضر الحفل اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية مستشار وزير التربية والتعليم، أ.د علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، أحمد العايدي المستشار الفني والثقافي لمبادرة "جسور"، ثروت عبد العزيز المدير الاكاديمي بالمبادرة ولفيف من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة وقيادات وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والتربية والتعليم بالمحافظة.