29 مارس .. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة الخصوص

حددت محكمة استئناف طنطا يوم 29 مارس الجاري موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفتاة ميرنا جميل، المعروفة إعلاميًا بـ "ضحية الغدر بالخصوص"، وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.



وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز وأحمد صهيب محمد حافظ ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد صفوت محمد الحسيني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم، وهو مبلط سيراميك، بالتعدي على المجني عليها في أحد شوارع دائرة قسم شرطة الخصوص، حيث سدد لها عدة طعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض، بعدما رفضت الارتباط به، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اعتداء على فتاة بالشارع بدائرة القسم. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الفتاة متأثرة.