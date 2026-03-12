قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي ببنى عبيد

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مجمع خدمات المواطنين بقرية بني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة لسير العمل بالمشروعات الخدمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

واستهل المحافظ جولته بتفقد أقسام مجمع خدمات المواطنين، للاطلاع على طبيعة العمل بالمركز التكنولوجي، ومكاتب الشهر العقاري، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والبريد، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء هذه المجمعات هو تيسير الإجراءات الحكومية وتقليل زمن الحصول على الخدمات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

ووجّه المحافظ العاملين بالمجمع بضرورة الالتزام بالشفافية وسرعة إنهاء المعاملات، مشددًا على أن هذه المجمعات تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المحلية من خلال توحيد الجهات الحكومية تحت سقف واحد، بما يحقق الكفاءة وسرعة تقديم الخدمة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن مجمع خدمات المواطنين ببني عبيد يعد نموذجًا مشرفًا لإسهامات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في رفع مستوى الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، موضحًا أن المجمع ليس مجرد مبنى خدمي، بل منصة متكاملة لتسهيل الإجراءات وضمان الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرصه على متابعة أي معوقات والعمل على تذليلها، لضمان تقديم خدمات حكومية ميسرة تلبّي احتياجات المواطنين، و أعرب المواطنون عن تقديرهم لما يقدمه المجمع من تسهيل للإجراءات وتوفير للوقت والجهد مقارنة بالتنقل بين الجهات الحكومية المختلفة كما كان في السابق.

كما شملت الجولة تفقد المجمع الزراعي بقرية بني عبيد، والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يخدم المجمع زمامًا زراعيًا يبلغ نحو 8000 فدان ويستفيد منه ما يقرب من 10 آلاف مزارع في 7 قرى و11 عزبة ونجع، ويقدم المجمع خدمات متكاملة تشمل توزيع الأسمدة المدعمة، والتقاوي، والمبيدات، والمخصبات، بالإضافة إلى الاستلام المباشر للمحاصيل الزراعية، وكذلك الخدمات التى تقدمها الوحدة البيطرية بالقرية .

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة، أن المنيا تتصدر المحافظات في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني داخل القطاع الزراعي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بسهولة وشفافية، مشيرًا إلى أن المنظومة دخلت حيز التنفيذ منذ فبراير 2026 وشملت جميع قطاعات الزراعة، بما في ذلك الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والمراقبات الزراعية، وشون الشركة المصرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن قرية بني عبيد تعد من المناطق الزراعية المهمة بالمحافظة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح نحو 3500 فدان، بينما تبلغ مساحة زراعة بنجر السكر نحو 2500 فدان، بما يعكس أهمية دعم القطاع الزراعي وتوفير الخدمات للمزارعين.

وأكد محافظ المنيا أن تطوير المجمعات الخدمية والزراعية يأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بالقرى، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب حازم فاروق عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس الشيوخ، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

المنيا محافظ المنيا ابوقرقاص بنى عبيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

الزمالك

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يعلن ممثله في مراسم قرعة المرحلة النهائية من بطولة الدوري

ميدو

يا رب يعملوها.. إعلامي يعلق على اقتراح ميدو بشأن حكام الدوري للزمالك

ياسين منصور

بقرار مرتقب من ياسين منصور.. إعادة ترتيب قطاع الكرة في الأهلي

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد