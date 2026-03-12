محافظ المنيا يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي ببنى عبيد

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مجمع خدمات المواطنين بقرية بني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة لسير العمل بالمشروعات الخدمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

واستهل المحافظ جولته بتفقد أقسام مجمع خدمات المواطنين، للاطلاع على طبيعة العمل بالمركز التكنولوجي، ومكاتب الشهر العقاري، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والبريد، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء هذه المجمعات هو تيسير الإجراءات الحكومية وتقليل زمن الحصول على الخدمات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

ووجّه المحافظ العاملين بالمجمع بضرورة الالتزام بالشفافية وسرعة إنهاء المعاملات، مشددًا على أن هذه المجمعات تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المحلية من خلال توحيد الجهات الحكومية تحت سقف واحد، بما يحقق الكفاءة وسرعة تقديم الخدمة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن مجمع خدمات المواطنين ببني عبيد يعد نموذجًا مشرفًا لإسهامات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في رفع مستوى الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، موضحًا أن المجمع ليس مجرد مبنى خدمي، بل منصة متكاملة لتسهيل الإجراءات وضمان الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرصه على متابعة أي معوقات والعمل على تذليلها، لضمان تقديم خدمات حكومية ميسرة تلبّي احتياجات المواطنين، و أعرب المواطنون عن تقديرهم لما يقدمه المجمع من تسهيل للإجراءات وتوفير للوقت والجهد مقارنة بالتنقل بين الجهات الحكومية المختلفة كما كان في السابق.

كما شملت الجولة تفقد المجمع الزراعي بقرية بني عبيد، والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يخدم المجمع زمامًا زراعيًا يبلغ نحو 8000 فدان ويستفيد منه ما يقرب من 10 آلاف مزارع في 7 قرى و11 عزبة ونجع، ويقدم المجمع خدمات متكاملة تشمل توزيع الأسمدة المدعمة، والتقاوي، والمبيدات، والمخصبات، بالإضافة إلى الاستلام المباشر للمحاصيل الزراعية، وكذلك الخدمات التى تقدمها الوحدة البيطرية بالقرية .

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة، أن المنيا تتصدر المحافظات في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني داخل القطاع الزراعي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بسهولة وشفافية، مشيرًا إلى أن المنظومة دخلت حيز التنفيذ منذ فبراير 2026 وشملت جميع قطاعات الزراعة، بما في ذلك الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والمراقبات الزراعية، وشون الشركة المصرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن قرية بني عبيد تعد من المناطق الزراعية المهمة بالمحافظة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح نحو 3500 فدان، بينما تبلغ مساحة زراعة بنجر السكر نحو 2500 فدان، بما يعكس أهمية دعم القطاع الزراعي وتوفير الخدمات للمزارعين.

وأكد محافظ المنيا أن تطوير المجمعات الخدمية والزراعية يأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بالقرى، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب حازم فاروق عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس الشيوخ، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.