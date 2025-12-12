مظهر شاهين ينتقد الطلاق الشفهي: أي شريعة تُبهدل المرأة؟

انتقد الشيخ مظهر شاهين ظاهرة الطلاق الشفهي وما تسببه من أزمات اجتماعية وقانونية للنساء، مؤكداً أن غياب التوثيق يُدخل المطلقات في دوائر معاناة لا تليق بالشريعة الإسلامية ولا بروح الإحسان التي يدعو لها الدين.

الإحسان للزوجة

وقال شاهين، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: "فين الإحسان لما واحد يطلق واحدة شفهي؟ فين الإحسان لما واحدة مش عارفة تتجوز رغم إنها مطلقة؟ وفين الإحسان لما واحدة مش قادرة تصرف معاش أبوها لأنها مطلقة شرعاً ومش مطلقة قانوناً؟ هل ينفع تكون واحدة مطلقة شرعاً وغير مطلقة قانوناً؟.. ودا بيحصل كتير".

وكشف شاهين عن وقائع تواجهها بعض النساء بسبب الطلاق غير الموثق، وقال:

"واحد حكالي إن راجل طلق زوجته وبعد 3 أو 4 شهور اتجوزت، راح رافع عليها قضية جمع بين زوجين وقضية زنا، رغم إنه هو اللي طلقها. هل دا يُعقل؟".

وأضاف أن عدم التوثيق يحرم المرأة من حقوقها الأساسية، قائلاً: "لما واحدة تتطلق، معناها إن جوزها مش هيديها مصروف. طب تروح تاخد معاش أبوها أو معاش من الدولة بحكم إنها مطلقة؟ السيستم بيقول إنها مش مطلقة. بأي شريعة يحصل دا؟ وهل الإسلام يعمل كده؟ مستحيل إن الإسلام يضع حلاً لانتهاء العلاقة الزوجية يظلم فيه المرأة بهذا الشكل".