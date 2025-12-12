قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوماسي أمريكي سابق: قوة الاستقرار الدولية في غزة تحتاج دولاً ذات ثقل وقيادة أمريكية ستوفر دعما لوجستيا واستخباراتيا
إنبي يفوز على الأهلي بهدف نظيف في بطولة كأس عاصمة مصر
بدون ترخيص.. قرار بشأن المسئولين عن 27 شركة سياحية
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
كيفية التعامل مع كلاب الشوارع الضالة.. المتحدث باسم الطب البيطري يرد
مظهر شاهين ينتقد الطلاق الشفهي: أي شريعة تُبهدل المرأة؟
95 ألف لقطة.. ترامب يظهر في صور فاضحة ضمن ملفات قضية إبستين
مسؤول بالاتحاد الدولي للصحفيين: اختيار مهندسي الذكاء الاصطناعي كشخصية العام اعتراف عالمي بقوة التقنية وتأثيرها المتصاعد
H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعي النائب أحمد جعفر.. فيديو
خزنوا الطماطم قبل 20 يوم.. نقيب الفلاحين يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين
قصة البحيرة الزرقاء.. لماذا لا يدخلها السياح إلا بعد مسح أحذيتهم؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مظهر شاهين ينتقد الطلاق الشفهي: أي شريعة تُبهدل المرأة؟

مظهر شاهين
مظهر شاهين
محمد البدوي

انتقد الشيخ مظهر شاهين ظاهرة الطلاق الشفهي وما تسببه من أزمات اجتماعية وقانونية للنساء، مؤكداً أن غياب التوثيق يُدخل المطلقات في دوائر معاناة لا تليق بالشريعة الإسلامية ولا بروح الإحسان التي يدعو لها الدين.

الإحسان للزوجة

وقال شاهين، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: "فين الإحسان لما واحد يطلق واحدة شفهي؟ فين الإحسان لما واحدة مش عارفة تتجوز رغم إنها مطلقة؟ وفين الإحسان لما واحدة مش قادرة تصرف معاش أبوها لأنها مطلقة شرعاً ومش مطلقة قانوناً؟ هل ينفع تكون واحدة مطلقة شرعاً وغير مطلقة قانوناً؟.. ودا بيحصل كتير".

وكشف شاهين عن وقائع تواجهها بعض النساء بسبب الطلاق غير الموثق، وقال:
"واحد حكالي إن راجل طلق زوجته وبعد 3 أو 4 شهور اتجوزت، راح رافع عليها قضية جمع بين زوجين وقضية زنا، رغم إنه هو اللي طلقها. هل دا يُعقل؟".

وأضاف أن عدم التوثيق يحرم المرأة من حقوقها الأساسية، قائلاً:  "لما واحدة تتطلق، معناها إن جوزها مش هيديها مصروف. طب تروح تاخد معاش أبوها أو معاش من الدولة بحكم إنها مطلقة؟ السيستم بيقول إنها مش مطلقة. بأي شريعة يحصل دا؟ وهل الإسلام يعمل كده؟ مستحيل إن الإسلام يضع حلاً لانتهاء العلاقة الزوجية يظلم فيه المرأة بهذا الشكل".

