رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الأقصر.. إطلاق برنامج تدريبي في الذكاء الاصطناعي

نائب محافظ الأقصر يعلن إطلاق برنامج تدريبي في الذكاء الاصطناعي بالأقصر
نائب محافظ الأقصر يعلن إطلاق برنامج تدريبي في الذكاء الاصطناعي بالأقصر
شمس يونس

أعلن الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، عن فتح باب التسجيل في برنامج "Elements of AI for Business" ضمن مبادرة Tech Pathways MENA، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة باعتبارها ركائز أساسية في عملية التنمية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود لجنة التوظيف بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع جمعية داتا نجع خميس وجمعية EITESAL وVillage Capital، وبدعم من Google.org، ويهدف إلى تزويد الشباب بمهارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في مجالات الأعمال والتكنولوجيا.

ويقدّم البرنامج تدريبًا عمليًا مكثفًا على أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار شهادة معتمدة تعزز السيرة الذاتية للمشاركين، مع إتاحة فرص للتواصل مع خبراء ومجتمع تقني متميز. للتسجيل يمكن الدخول على الرابط التالي: https://forms.gle/R8mvtx4ai8GXoCgz9 وللتواصل  والاستفسار على الرقم: 01092203434.

ومن المقرر أن يُعقد المعسكر التدريبي في محافظة الأقصر لمدة ثلاثة أيام خلال شهر ديسمبر 2025، ويستهدف البرنامج من 40 إلى 100 شاب وفتاة من الطلاب في سنواتهم النهائية، حديثي التخرج، الموظفين، رواد الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني المقيمين في الأقصر.

وأشار نائب محافظ الأقصر ،إلى أن المقاعد محدودة، والأولوية ستكون لمن يسجل أولًا ويلتزم بالحضور، مؤكدًا أن البرنامج يمثل فرصة قيمة للشباب لتطوير مهاراتهم ومواكبة احتياجات سوق العمل الحديث.

وأضاف نائب محافظ الأقصر ، أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير قدرات الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا دعم المحافظة المستمر لكافة المبادرات التي تهدف إلى تأهيل الشباب، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في الأقصر.

