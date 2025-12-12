الأقصر.. إطلاق برنامج تدريبي في الذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، عن فتح باب التسجيل في برنامج "Elements of AI for Business" ضمن مبادرة Tech Pathways MENA، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة باعتبارها ركائز أساسية في عملية التنمية.

ماراثون مصر الخير يضيء احتفالات الأقصر بعيدها القومي ويوم التطوع العالمي حريق داخل كافيه في الكرنك بالأقصر توفير فرص عمل.. انطلاق مبادرة تمكين بالأقصر في 10 قرى

ويأتي البرنامج ضمن جهود لجنة التوظيف بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع جمعية داتا نجع خميس وجمعية EITESAL وVillage Capital، وبدعم من Google.org، ويهدف إلى تزويد الشباب بمهارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في مجالات الأعمال والتكنولوجيا.

ويقدّم البرنامج تدريبًا عمليًا مكثفًا على أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار شهادة معتمدة تعزز السيرة الذاتية للمشاركين، مع إتاحة فرص للتواصل مع خبراء ومجتمع تقني متميز. للتسجيل يمكن الدخول على الرابط التالي: https://forms.gle/R8mvtx4ai8GXoCgz9 وللتواصل والاستفسار على الرقم: 01092203434.

ومن المقرر أن يُعقد المعسكر التدريبي في محافظة الأقصر لمدة ثلاثة أيام خلال شهر ديسمبر 2025، ويستهدف البرنامج من 40 إلى 100 شاب وفتاة من الطلاب في سنواتهم النهائية، حديثي التخرج، الموظفين، رواد الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني المقيمين في الأقصر.

وأشار نائب محافظ الأقصر ،إلى أن المقاعد محدودة، والأولوية ستكون لمن يسجل أولًا ويلتزم بالحضور، مؤكدًا أن البرنامج يمثل فرصة قيمة للشباب لتطوير مهاراتهم ومواكبة احتياجات سوق العمل الحديث.

وأضاف نائب محافظ الأقصر ، أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير قدرات الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا دعم المحافظة المستمر لكافة المبادرات التي تهدف إلى تأهيل الشباب، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في الأقصر.