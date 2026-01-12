النقل تُعلن عن فرص عمل بشركة "ACTA": مزايا وحوافز مجزية للسائقين والسائقات

أعلنت شركة ACTA، التابعة لوزارة النقل المصرية، عن فتح باب التعيين لشغل وظائف "سائقين وسائقات" من الكوادر المؤهلة، مع تقديم حزمة متكاملة من المزايا الوظيفية والاجتماعية.

​شروط التقديم

​حددت الشركة مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين لضمان أعلى معايير الأمان والجودة، وهي:

​حيازة رخصة قيادة مهنية (درجة أولى، ثانية، أو ثالثة) أو رخصة قيادة خاصة.

​أن تكون رخصة القيادة سارية لمدة عام على الأقل من تاريخ التقديم.

​اجتياز اختبارات "القيادة الآمنة" المقررة من قبل الشركة.

​المزايا والحوافز الوظيفية

​تعهدت شركة ACTA بتوفير بيئة عمل محفزة للمقبولين، تشمل:

​الدعم المالي: رواتب وحوافز مجزية، بالإضافة إلى توزيع أرباح سنوية.

​الحماية الاجتماعية: تتحمل الشركة كافة الضرائب والتأمينات، مع توفير تأمين طبي شامل.

​اللوجستيات: توفير زي رسمي للعمل، وإتاحة أماكن إقامة مجهزة للمغتربين من الرجال.

​طريقة التواصل

​دعت الشركة الراغبين في الانضمام لفريق عملها إلى التواصل للاستفسار والتقديم عبر الأرقام التالية:

​01004444877

​01030494933