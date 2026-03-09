بالصور .. مصطفى حجاج يحقق رقما قياسيا ويتألق بـ4 سهرات رمضانية كاملة العدد

حقق المطرب مصطفي حجاج رقما قياسيا بعدد الخيام الرمضانية التي إنفرد باحيائها منذ بداية الشهر الكريم والتي حملت لافتة كامل العدد.

وأحيا حجاج مساء أمس حفلين بالقاهرة الجديدة بحضور كامل العدد من الأسر والشباب من مختلف الأعمار .



وسبق ان احيا حجاج مع بداية شهر رمضان حفلتين داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة والآخر داخل أحد الفنادق النيلية محققا بذلك لقب الأكثر طلبا فى الخيام والسهرات الرمضانية.

ومن المقرر ان يقوم حجاج باحياء حفله الخامس مساء اليوم الخميس القادم داخل أحد مولات الشيخ زايد.



وتألق حجاج بعدد كبير من أغانيه الشهيرة المميزة منها "يابتاع النعاع" ،"مايحنلهاش" ،"الوجع" ، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، 100 وش ،عملنا قيمة بالإضافة الى "زحمه يا دينا" لعدوية و "عيون القلب لنجاة .. وغيرها.



وشهدت حفلات حجاج حرص عدد كبير من الشباب علي مشاركته التقاط الصور ال"سيلفي" وسط أجواء من البهجة والدعابة بينه وبين معجبيه.

وكان مصطفي حجاج قد حقق رقما قياسيا في عدد الحفلات التي أحياها ليلة راسها حيث قدم 3 حفلات ناجحه الاول باحد فنادق القاهرة الجديدة بمشاركة النجوم محمد فؤاد ورامي عباش وكارمن سليمان والحفل الثاني بأحد فنادق طريق صلاح سالم وكان مسك الختام مع الحفل الجماهيري بنادي هيلوبوليس الشروق.