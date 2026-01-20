قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق
فن وثقافة

بالصور .. مصطفى حجاج يشعل حفل كامل العدد على شاطئ جدة

مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
باسنتي ناجي   -  
تصوير محمد زاهر

يواصل المطرب مصطفي حجاج تألقه بحفلات اللايف الضخمة ويشعل سهرة غنائية على شاطئ مدينة جدة السعودية بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية. 

مصطفي حجاج 

 حضر مصطفي حجاج الحفل بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير وكان في استقبالهما القائمين على الحفل بندر الحارثي وحسام خليل.

وقدم حجاج عدد كبير من أغانيه الشهيرة المميزة منها "يابتاع النعاع" ،"مايحنلهاش" ،"الوجع" ،  خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، 100 وش ،عملنا قيمة بالإضافة الى "زحمه يا دينا" لعدوية و "عيون القلب لنجاة .. وغيرها. 

تخلل الحفل تبادل التحية بين حجاج والأسر من مختلف الجنسيات العربية وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

 كما حرص عدد كبير من الشباب والأطفال علي التقاط الصور ال"سيلفي" طوال تواجده علي خشبة المسرح. 

وكان مصطفي حجاج قد رقما قياسيا في عدد الحفلات التي أحياها ليلة راسها حيث قدم 3 حفلات ناجحه الاول باحد فنادق القاهرة الجديدة بمشاركة النجوم محمد فؤاد ورامي عباش وكارمن سليمان والحفل الثاني بأحد فنادق طريق صلاح سالم  مسك الختام مع الحفل الجماهيري بنادي هليوبوليس الشروق.

