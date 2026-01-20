بالصور .. مصطفى حجاج يشعل حفل كامل العدد على شاطئ جدة

يواصل المطرب مصطفي حجاج تألقه بحفلات اللايف الضخمة ويشعل سهرة غنائية على شاطئ مدينة جدة السعودية بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

مصطفي حجاج

حضر مصطفي حجاج الحفل بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير وكان في استقبالهما القائمين على الحفل بندر الحارثي وحسام خليل.

وقدم حجاج عدد كبير من أغانيه الشهيرة المميزة منها "يابتاع النعاع" ،"مايحنلهاش" ،"الوجع" ، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، 100 وش ،عملنا قيمة بالإضافة الى "زحمه يا دينا" لعدوية و "عيون القلب لنجاة .. وغيرها.

تخلل الحفل تبادل التحية بين حجاج والأسر من مختلف الجنسيات العربية وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

كما حرص عدد كبير من الشباب والأطفال علي التقاط الصور ال"سيلفي" طوال تواجده علي خشبة المسرح.

وكان مصطفي حجاج قد رقما قياسيا في عدد الحفلات التي أحياها ليلة راسها حيث قدم 3 حفلات ناجحه الاول باحد فنادق القاهرة الجديدة بمشاركة النجوم محمد فؤاد ورامي عباش وكارمن سليمان والحفل الثاني بأحد فنادق طريق صلاح سالم مسك الختام مع الحفل الجماهيري بنادي هليوبوليس الشروق.