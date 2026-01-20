تفاصيل العرض العالمي الأول لفيلم NIGHTBORN في برلين السينمائي

يشارك فيلم NIGHTBORN (نايتبورن) في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي 2026، حيث يشهد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات المهرجان.



الفيلم من إخراج هانا بيرغولم، مخرجة فيلم Hatching، ويقوم ببطولته كل من سيدي هارلا (Compartment No. 6) وروبرت غرينت.



إنتاج مشترك بين فنلندا، ليتوانيا، فرنسا والمملكة المتحدة، وتدور أحداثه بدافع حلم تأسيس عائلة مثالية، تنتقل ساغا وزوجها البريطاني جون إلى منزل منعزل وسط الغابة الفنلندية، وهو المنزل الذي عاشت فيه ساغا جزءًا كبيرًا من طفولتها. لكن مع ولادة طفلهما، تشعر ساغا — رغم تطمينات الجميع من حولها — بأن هناك خطبًا فادحًا في طفلها الرضيع.



ومع بدء تصدع العلاقة الزوجية، يحاول جون دعم زوجته قدر استطاعته، بينما تبقى ساغا الوحيدة التي تشك في الحقيقة المرعبة الكامنة وراء مولودها الجديد.



NIGHTBORN هو حكاية مظلمة مكثفة ومخيفة، تتناول الأمومة والحب غير المشروط من منظور نفسي وجسدي قاسٍ، في فيلم مشحون بالتوتر والرعب، يؤكد مرة أخرى بصمة هانا بيرغولم كإحدى أبرز الأصوات الجديدة في سينما الرعب الفني.