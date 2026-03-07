تشكيل النصر السعودي ضد نيوم في دوري روشن للمحترفين

أعلن الجهاز الفني لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني عن، تشكيل فريقه لمواجهة نيوم ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

ويستضيف نادي النصر السعودي نظيره نيوم علس ملعب استاد «الأول بارك» في الجولة الـ 25، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم.

وجاءتشكيل النصر ضد نيوم في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل- محمد سيماكان- عبدالإله العمري- إينيجو مارتينيز.

وسط الميدان: مارسيلو بروزوفيتش- أنجيلو جابرييل- كينجسلي كومان.

خط الهجوم: ساديو ماني- جواو فيليكس- عبدالله الحمدان.

