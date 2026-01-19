مصطفى حجاج يتألق في حفل بالقاهرة الجديدة.. صور

أحيا مصطفي حجاج حفلا غنائيا ضخما داخل أحد مولات القاهرة الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

حضر مصطفي حجاج بكامل أناقته مرتديا ملابس كاجوال بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير والشاعر رفيق نجيب وكان في استقبالهما د.احمد منتصر وإمام محمد وكان ضمن الحضور من الفانين أمير شاهين ومها أحمد وعبير منير.. وغيرهم.

وخطف حجاج الانظار بمجرد صعوده على خشبة المسرح واشعل الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة المميزة منها "يابتاع النعاع" ،"مايحنلهاش" ،"الوجع" ، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، يا باي، يا لوز مقشر، 100 وش ،عملنا قيمة بالإضافة الى "زحمه يا دينا" لعدوية و "عيون القلب لنجاة .. وغيرها.

تخلل الحفل تبادل التحية بين حجاج ونجوم الفن وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة كما حرص عدد كبير من الشباب والأطفال علي التقاط الصور ال"سيلفي" طوال تواجده علي خشبة المسرح.



وكان مصطفي حجاج قد حقق رقما قياسيا في عدد الحفلات التي أحياها ليلة راسها حيث قدم 3 حفلات ناجحه الاول باحد فنادق القاهرة الجديدة بمشاركة النجوم محمد فؤاد ورامي عباش وكارمن سليمان والحفل الثاني بأحد فنادق طريق صلاح سالم وكان مسك الختام مع الحفل الجماهيري بنادي هيلوبوليس الشروق.