سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
فن وثقافة

وئام مجدي تتألق بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث جلسة تصوير

الفنانة وئام مجدي
الفنانة وئام مجدي
أوركيد سامي

 خطفت   الفنانة وئام مجدي الأنظار خلال أحدث جلسة تصوير لها حيث شاركت الصور مع جمهورها علي صفحتها الرسمية علي الانستجرام   


حيث ظهرت بإطلالة شتوية راقية غلب عليها اللون الأسود، ما أضفى عليها لمسة من الأناقة والبساطة في آنٍ واحد.

واعتمدت وئام على مكياج هادئ وبسيط أبرز ملامحها الطبيعية دون مبالغة، فيما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها ليكمل الإطلالة بأسلوب أنثوي ناعم.

ونالت الصور إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بذوقها الراقي وقدرتها على الظهور بإطلالات تجمع بين البساطة والجاذبية.

يذكر أن تشارك الفنانة وئام مجدي في بطولة مسلسل «بيبو» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وذلك إلى جانب الفنان كزبرة، حيث تقدم وئام خلال العمل دورًا مختلفًا تمامًا عن ما قدمته من قبل .

مسلسل «بيبو» يتكون من 15 حلقة، ويدور في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا والتشويق، وهو من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.

ويضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم: هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، نورين أبو سعدة، أحمد سلطان، زينة منصور، مجدي بدر، وئام مجدي، ودينا دياب.


ويُعد هذا العمل التعاون الفني الثاني الذي يجمع بين وئام مجدي وكزبرة، بعد مشاركتهما معًا في مسلسل «كوبرا»، الذي حقق صدى ملحوظًا وقت عرضه، ما زاد من حماس الجمهور لمتابعة تعاونهما الجديد في «بيبو».

ومن المنتظر أن يكشف المسلسل عن أبعاد جديدة في أداء وئام مجدي، ضمن أحداث تحمل طابعًا مختلفًا ومزيجًا من المشاعر واللحظات الإنسانية المشوقة.

