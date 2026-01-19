وئام مجدي تشارك في مسلسل «بيبو» مع كزبرة في رمضان 2026

تشارك الفنانة وئام مجدي في بطولة مسلسل «بيبو» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وذلك إلى جانب الفنان كزبرة، حيث تقدم وئام خلال العمل دورًا مختلفًا تمامًا عن ما قدمته من قبل .

مسلسل «بيبو» يتكون من 15 حلقة، ويدور في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا والتشويق، وهو من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.

ويضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم: هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، نورين أبو سعدة، أحمد سلطان، زينة منصور، مجدي بدر، وئام مجدي، ودينا دياب.

ويُعد هذا العمل التعاون الفني الثاني الذي يجمع بين وئام مجدي وكزبرة، بعد مشاركتهما معًا في مسلسل «كوبرا»، الذي حقق صدى ملحوظًا وقت عرضه، ما زاد من حماس الجمهور لمتابعة تعاونهما الجديد في «بيبو».

ومن المنتظر أن يكشف المسلسل عن أبعاد جديدة في أداء وئام مجدي، ضمن أحداث تحمل طابعًا مختلفًا ومزيجًا من المشاعر واللحظات الإنسانية المشوقة.