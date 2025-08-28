وئام مجدي تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم ماما وبابا

تألقت الفنانة وئام مجدي في فيلم “ماما وبابا”، أحدث أعمالها السينمائية الذي يعرض حالياً في السينمات.

وقالت وئام مجدي في تصريحات لـ "صدى البلد": “أنا بجسد شخصية جميلة ولايت صديقة ياسمين رئيس في الفيلم هي بنت دلوعة وفي نفس الوقت شديدة مع زوجها”.

وأضافت وئام مجدي، أن الكواليس كانت جميلة جدا ومليئة بالتعاون والإيجابية وسعيدة بالعمل مع كل فريق العمل والفيلم تجربة مميزة ومختلفة ومناسب للعائلة.

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و وئام مجدي تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.