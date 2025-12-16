قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟

اختراق الهواتف
اختراق الهواتف
أحمد أيمن

مع تزايد المكالمات الدولية المجهولة التي يتلقاها عدد كبير من المستخدمين في مصر خلال الآونة الأخيرة، تصاعدت المخاوف بشأن أمن الهواتف المحمولة وإمكانية تعرضها للاختراق، ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إصدار تحذيرات رسمية للتنبيه من مخاطر بعض المكالمات والرسائل الواردة من مصادر غير معروفة.

وأوضح الجهاز، على لسان متحدثه الرسمي المهندس محمد إبراهيم، أن هناك محاولات اختراق تستهدف مستخدمي شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس داخل مصر، مؤكداً أن هذه التحذيرات تأتي ضمن جهود تعزيز الوعي الرقمي وحماية البيانات الشخصية للمواطنين في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية.

وأثارت هذه التحذيرات تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية اختراق الهاتف المحمول بمجرد تلقي مكالمة صوتية.. فكيف يحدث ذلك؟

اختراق الهاتف بمكالمة صوتية

بحسب خبراء أمن المعلومات، فإن اختراق الهاتف عبر مكالمة هاتفية فقط يُعد أمراً نادراً للغاية، ولا يحدث بالصورة المتداولة بين المستخدمين، حيث أن المكالمات الصوتية التقليدية لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى اختراق الهاتف، فالأمر مستحيل تقنياً دون تفاعل من المستخدم أو توافر ظروف استثنائية. 

فيما تظل احتمالية الاختراق عبر مكالمات تطبيقات التواصل مثل «واتساب» أو «ماسنجر» نظرية ومحدودة للغاية، وتتطلب وجود ثغرات تقنية دقيقة داخل التطبيق، مع استهداف شخص محدد واستخدام أدوات تجسس متطورة ومكلفة مثل برنامج «بيجاسوس».

وما يحدث في الغالبية العظمى من الحالات لا يُعد اختراقاً مباشراً، بل يعتمد على أساليب «الهندسة الاجتماعية»، حيث يتم خداع المستخدم ودفعه للضغط على رابط مشبوه، أو تحميل ملف خبيث، أو إدخال كود معين، ما يؤدي في النهاية إلى سرقة البيانات أو السيطرة على الهاتف.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد اللطيف، خبير أمن المعلومات، أن الاختراق عبر المكالمات ممكن من الناحية التقنية، لكنه يتطلب تقنيات شديدة التعقيد لا تمتلكها سوى دول كبرى، ولا تكون متاحة للأفراد أو الجهات العادية. 

وأكد أن الأسلوب الأكثر انتشاراً حالياً يعتمد على كسب ثقة الضحية عبر مكالمة هاتفية، ثم إرسال رابط خبيث لتنفيذ عملية الاختراق.

الاختراق بواسطة الروابط المشبوهة

حذر الخبراء من انتشار الروابط المشبوهة عبر تطبيقات التواصل، خاصة «واتساب»، حيث أن المحتالين يعتمدون على معلومات متاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينتحلون صفات جهات رسمية أو بنوك بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية.

في سياق متصل، أهاب جهاز تنظيم الاتصالات، بالمواطنين ضرورة الاهتمام بتأمين هواتفهم، إذ أن تحديث الهاتف والتطبيقات باستمرار يعد خط الدفاع الأول ضد أي محاولات اختراق فكل تحديث جديد يتضمن إصلاحاً لثغرات قد يستغلها المهاجمون، ولذلك يُفضل تفعيل خاصية التحديث التلقائي كلما أمكن.

كما ينصح الجهاز المستخدمين بتفعيل إعدادات الأمان المتقدمة المتاحة على هواتفهم، مثل وضع "Lockdown Mode" على أجهزة آيفون والخيارات المتقدمة للحماية على أجهزة أندرويد وهي أدوات تساعد على رفع مستوى الأمان وتقليل فرص استهداف الهاتف ببرمجيات التجسس.

ويؤكد الجهاز أيضاً أهمية الحذر أثناء التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات، خصوصاً تلك التي تصل من مصادر غير معروفة أو تبدو غير طبيعية، حتى لو ظهرت في صورة رسائل من جهات أو شركات معروفة، فالكثير من الهجمات تعتمد على التلاعب بالمستخدم لخداعه وإقناعه بالضغط على رابط ضار.

ولزيادة مستوى الحماية، ينصح الجهاز باستخدام متصفحات آمنة وأدوات حظر الإعلانات، لما لها من دور في تجنب التعرض للإعلانات الخبيثة التي قد تحتوي على أكواد ضارة.

