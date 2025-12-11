قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
بعد إعلان نتيجة جولة الدوائر الملغاة.. 4 سيدات في سباق الإعادة
الوطنية للانتخابات: تشكيل مجلس النواب القادم سيكون تجسيدا لإرادة المواطنين
شراكة دولية قوية.. جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد إيريز الهولندي لمُتابعة مشروع الزراعة الذكية
إعادة بين 4 مرشحين بإيتاي البارود بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب
7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من محاولات الاختراق

لمياء الياسين

يستخدم الكثيرون على مستوى العالم،  هواتفهم الذكية لأغراض متعددة. 

وأظهر استطلاع رأي، أن 87% من الشركات لديها سياسات تسمح باستخدام الأجهزة الشخصية في بيئة العمل. 

وهنا تكمن المخاطر الأمنية المحتملة، مثل اختراقات البيانات، والإصابة بالبرامج الضارة، وصعوبة الحفاظ على خصوصية البيانات والامتثال للوائح، فالهاتف الذكي المحمّل ببيانات العمل والبيانات الشخصية.

7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من محاولات الاختراق 

 حماية هاتفك من المتسللين 

اختراق الهواتف الذكية هو عندما يتمكن شخص ما من الوصول غير المصرح به إلى هاتفك وما يحتويه من كم هائل من البيانات الشخصية فإن هذا النوع من الاختراق الرقمي قد يُسبب عواقب وخيمة، بما في ذلك الخسائر المالية الناتجة عن اختراق تطبيقات الخدمات المصرفية، وسرقة الهوية باستخدام معلوماتك الخاصة، وانتهاك خصوصيتك بشكل كامل من خلال الوصول إلى رسائلك الإلكترونية وصورك ورسائلك النصية ويعد هذا ليس تهديدًا بعيدًا؛ فالبرامج الضارة للهواتف المحمولة في ازدياد مستمر، حيث يطور مجرمو الإنترنت أساليب أكثر تطورًا لاستهداف المستخدمين غير المتوقعين. والخبر السار هو أن لديك القدرة على إيقافهم. إن فهم كيفية حماية هاتفك من المتسللين هو الخطوة الأولى.

كيف يخترق المهاجمون الهواتف الذكية

شبكات الواي فاي العامة غير الآمنة : عند الاتصال بشبكة عامة في مقهى أو مطار دون استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN)، يمكن للمتسللين على نفس الشبكة اعتراض بياناتك. 
استبدال شريحة SIM : يقوم المهاجم بإقناع شركة الاتصالات الخاصة بك بنقل رقم هاتفك إلى شريحة SIM يتحكم بها. وغالبًا ما يستخدم معلومات شخصية تم جمعها من اختراقات البيانات لانتحال شخصيتك، وبالتالي الاستيلاء على رقمك لاعتراض رموز التحقق.
برامج التجسس : هذا النوع من البرامج يراقب نشاطك سراً، ويسجل المكالمات، ويتتبع موقعك، ويسرق كلمات المرور. غالباً ما يتم تثبيته عبر روابط التصيد الاحتيالي أو من قبل شخص لديه إمكانية الوصول المادي إلى هاتفك.
استنزاف مفاجئ للبطارية: إذا انخفض عمر بطارية هاتفك فجأة، فقد يكون ذلك بسبب برامج ضارة أو برامج تجسس تعمل باستمرار في الخلفية.
 

