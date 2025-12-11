بعد الإعلان الرسمي.. أسماء الفائزين بانتخابات الدوائر الـ 19 الملغاة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الـ 19 الملغاة والتي شملت 7 محافظات.

الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى الـ 19

وضمت الدوائر الملغاة: محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وأعلنت الهيئة الوطنية عن فوز 8 مرشحين في الدوائر التي أجريت فيها انتخابات مجلس النواب 2025 “مرحلة الإلغاء الـ 19”، وهم 3 مرشحين من حزب مستقبل وطن و 5 مرشحين من المستقلين.

3 مرشحين يفوزوا عن مستقبل وطن

وفاز عن حزب مستقبل وطن كلا من:

أحمد عبد المجيد، المرشح عن دائرة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية

عمر الغنيمي، المرشح عن دائرة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية

محمد عبد القوي، المرشح عن دائرة بندر الفيوم.

5 من المرشحين المستقلين يفوزون

وفاز من المرشحين المستقلين كلا من:

فتحي قنديل، المرشح عن دائرة نجع حمادي - قنا

علي أيوب، المرشح عن دائرة بندر الفيوم.

مصطفى البنا، المرشح عن دائرة إطسا - الفيوم

حسام خليل، المرشح عن دائرة إطسا الفيوم

أحمد العجوز، المرشح عن دائرة إمبابة - الجيزة