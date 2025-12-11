قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بعد الإعلان الرسمي.. أسماء الفائزين بانتخابات الدوائر الـ 19 الملغاة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الـ 19 الملغاة والتي شملت 7 محافظات.

الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى الـ 19

وضمت الدوائر الملغاة: محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وأعلنت الهيئة الوطنية عن فوز 8 مرشحين في الدوائر التي أجريت فيها انتخابات مجلس النواب 2025 “مرحلة الإلغاء الـ 19”، وهم 3 مرشحين من حزب مستقبل وطن و 5 مرشحين من المستقلين.

3 مرشحين يفوزوا عن مستقبل وطن

وفاز عن حزب مستقبل وطن كلا من:

أحمد عبد المجيد،  المرشح عن دائرة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية
عمر الغنيمي، المرشح عن دائرة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية
محمد عبد القوي، المرشح عن دائرة بندر الفيوم.

5 من المرشحين المستقلين يفوزون

وفاز من المرشحين المستقلين كلا من:
فتحي قنديل، المرشح عن دائرة نجع حمادي - قنا
علي أيوب، المرشح عن دائرة بندر الفيوم.
مصطفى البنا، المرشح عن دائرة إطسا - الفيوم 
حسام خليل، المرشح عن دائرة إطسا الفيوم
أحمد العجوز، المرشح عن دائرة إمبابة - الجيزة

