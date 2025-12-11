قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين سيتروين C4X ورينو داستر 2026

سيتروين C4X و رينو داستر 2026
سيتروين C4X و رينو داستر 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سيتروين C4X و رينو داستر موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

زودت سيارة سيتروين C4X موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وقوة 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية .

سعر سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ رينو داستر موديل 2026

 رينو داستر موديل 2026

تحتوي سيارة رينو داستر موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وAirbags، وAlarm/Anti-Theft System .

محرك رينو داستر موديل 2026

 رينو داستر موديل 2026

خزان وقود سيارة رينو داستر موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو داستر موديل 2026

 رينو داستر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 سيتروين C4X موديل 2026 C4X موديل 2026 محرك سيتروين C4X موديل 2026 سعر سيتروين C4X موديل 2026 رينو داستر موديل 2026 محرك رينو داستر سعر رينو داستر موديل 2026

